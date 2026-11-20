به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم امامی امروز ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۵ در نشست ساماندهی برنامه‌های فرهنگی در پیاده‌راه عالی‌قاپو، اظهار کرد: توجه به بدنه تجاری، بافت تاریخی ثبت‌شده جهانی و رعایت حال ساکنان محل در اجرای برنامه‌ها باید مدنظر قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل مشارکت تمامی دستگاه‌های مرتبط و عوامل انتظامی را در ساماندهی فرهنگی این پیاده‌راه مورد تاکید قرار داد و خواستار اولویت‌بخشی به حفظ حرمت بقاع متبرکه اطراف این پیاده‌راه شد.

او تشکیل هیات امنا با مشارکت سمن‌ها و دستگاه‌های فرهنگی را یادآور شد و خواستار تدوین طرح برنامه‌های فرهنگی با لحاظ موارد حساسیت‌زا و مشخص کردن شرح وظایف دستگاه‌های مختلف شد.

گفتنی است در این نشست هر یک از اعضای حاضر دیدگاه‌های خود را برای برگزاری هرچه مطلوب‌تر برنامه‌های فرهنگی در پیاده‌راه عالی‌قاپو ارائه کردند.

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