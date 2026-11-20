به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی غلامی روز جمعه ۲۹ آبان، اظهار کرد: آذرماه یکی از فصل‌های زیبای سال برای سفر به منطقه علیصدر است؛ فصلی که با حال‌وهوای پاییزی، فرصتی متفاوت برای بازدید آرام و به‌دور از ازدحام از غار جهانی علیصدر فراهم می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کبودراهنگ افزود: یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد غار علیصدر، برخورداری از دمای تقریباً ثابت در تمام فصول سال است؛ به‌گونه‌ای که گردشگران در روزهای سرد پاییز و زمستان نیز می‌توانند با شرایط مناسب از زیبایی‌ها و شگفتی‌های این پدیده طبیعی بازدید کنند.

او با اشاره به امکانات رفاهی و خدمات گردشگری منطقه عنوان کرد: وجود خانه‌مسافرهای روستای علیصدر برای اقامت گردشگران، رستوران‌ها و مراکز پذیرایی، شرایط مناسبی را برای حضور، تفریح و اقامت خانواده‌ها و مسافران فراهم کرده است.

غلامی ادامه داد: گردشگران می‌توانند در کنار بازدید از غار علیصدر، از دیگر جاذبه‌های منطقه از جمله باغ‌وحش و رصدخانه علیصدر نیز بازدید کنند و با بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها، تجربه‌ای متنوع از گردشگری طبیعی، تفریحی و نجومی داشته باشند.

او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی روستای علیصدر گفت: عرضه محصولات صنایع‌دستی، تولیدات بومی و سوغات محلی از دیگر فرصت‌هایی است که گردشگران می‌توانند در سفر به این روستا از آن بهره‌مند شوند؛ موضوعی که در کنار معرفی فرهنگ و توانمندی‌های مردم منطقه، به رونق کسب‌وکارهای محلی نیز کمک می‌کند.

غلامی در پایان خاطرنشان کرد: غار جهانی علیصدر تنها یک جاذبه طبیعی نیست، بلکه مجموعه‌ای از ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی، اقتصادی و تفریحی را در خود جای داده است. امیدواریم گردشگران با انتخاب آذرماه برای سفر به این منطقه، ضمن لذت بردن از آرامش و زیبایی‌های غار، از سایر جاذبه‌ها و امکانات گردشگری روستای علیصدر نیز بازدید کنند.

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