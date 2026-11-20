به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه در حاشیه برگزاری میز خدمت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز در مصلای کرج، اظهار کرد: پاسخگویی به مردم و رسیدگی به مسائل و دغدغه‌های آنان از مهم‌ترین مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی است و مدیران باید با حضور در میان مردم، از نزدیک در جریان مشکلات، انتظارات و مطالبات آنان قرار بگیرند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: برگزاری میز خدمت این فرصت را فراهم می‌کند تا شهروندان بدون تشریفات اداری و با سهولت بیشتری مسائل و درخواست‌های خود را با مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی در میان بگذارند. چنین ارتباطی می‌تواند به درک دقیق‌تر مسائل موجود و شناسایی موانعی که گاهی در فرایندهای اداری موجب طولانی شدن روند پاسخگویی می‌شود، کمک کند.

زینالی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیان کرد: این مجموعه در سه حوزه تخصصی فعالیت می‌کند که هر کدام به‌واسطه ارتباط با مردم، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، هنرمندان و بهره‌برداران، با مسائل و مطالبات متنوعی مواجه هستند. از همین رو، ارتباط مستمر با ذی‌نفعان این حوزه‌ها و شناخت دقیق نیازها و مشکلات آن‌ها، در برنامه‌ریزی و بهبود کیفیت خدمات اهمیت ویژه‌ای دارد.

این مسئول بیان کرد: در حوزه میراث‌فرهنگی، موضوعاتی مانند حفاظت و صیانت از آثار تاریخی، مسائل مرتبط با بناهای واجد ارزش و دغدغه‌های شهروندان درباره ضوابط و فرایندهای مربوط به این حوزه مطرح است. در بخش گردشگری نیز متقاضیان سرمایه‌گذاری، فعالان تأسیسات گردشگری و بهره‌برداران ممکن است با پرسش‌ها و مشکلاتی مواجه باشند که نیازمند بررسی کارشناسی و پاسخگویی دقیق است.

او اضافه کرد: حوزه صنایع‌دستی نیز به دلیل ارتباط مستقیم با هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان مشاغل مرتبط، نیازمند توجه به مسائل مربوط به تولید، عرضه محصولات، حمایت از هنرمندان و فراهم کردن زمینه مناسب برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی این بخش است. شنیدن مستقیم این مطالبات می‌تواند در شناخت اولویت‌ها و پیگیری مسائل موجود مؤثر باشد.

زینالی گفت: فلسفه اصلی چنین برنامه‌هایی، ایجاد یک مسیر ارتباطی مؤثر میان مردم و مسئولان است. به همین دلیل، درخواست‌هایی که در این برنامه مطرح می‌شود باید متناسب با موضوع، توسط واحدهای تخصصی بررسی و تا رسیدن به پاسخ مشخص پیگیری شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در برخی موارد، امکان پاسخگویی و ارائه راهکار در همان محل وجود دارد، اما بعضی از درخواست‌ها به بررسی‌های بیشتر، استعلام از بخش‌های مرتبط یا طی مراحل قانونی و اداری نیاز دارند. مهم این است که مراجعه‌کننده از روند رسیدگی به درخواست خود مطلع باشد و موضوع بدون پیگیری باقی نماند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز در پایان با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی در مناسبات میان مردم و دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: پاسخگویی مؤثر زمانی محقق می‌شود که مردم نتیجه مراجعه و پیگیری خود را مشاهده کنند. حضور مسئولان در میان مردم باید به فرصتی برای حل مسائل، کاهش فاصله میان شهروندان و دستگاه‌های اجرایی و ارتقای کیفیت خدمات تبدیل شود.

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