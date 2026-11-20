به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تبار قریب اظهار کرد: آزمون جامع دوره‌های تخصصی گردشگری هم‌زمان با سراسر کشور، صبح روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور ۱۰۳ فراگیر در حوزه آزمونی خوزستان و به میزبانی مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان در اهواز برگزار شد.

معاون گردشگری خوزستان، با اشاره به برگزاری این آزمون گفت: در این دوره، علاوه بر داوطلبان استان خوزستان، شرکت‌کنندگانی از استان‌های اصفهان، تهران، کردستان، قم و البرز نیز در حوزه آزمونی خوزستان حضور داشتند.

او با بیان این‌که آزمون از ساعت ۸:۳۰ بامداد آغاز شد و تا حدود ساعت ۱۳:۲۰ ادامه داشت، افزود: این دوره با نظارت ناظر عالی اعزامی از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

قریب درباره رشته‌های مورد آزمون اظهار کرد: فراگیران در رشته‌های راهنمایان داخلی، راهنمایان طبیعت‌گردی تطبیقی، دوره فرهنگی تطبیقی، مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری، مدیر فنی خدمات مسافرتی و ارزیاب تأسیسات ساختمانی در این آزمون شرکت کردند.

او با اشاره به اهداف برگزاری آزمون جامع گردشگری تصریح کرد: این آزمون با هدف ارزیابی سطح دانش فنی و تخصصی فعالان و متقاضیان فعالیت در حوزه گردشگری و در راستای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در منطقه برگزار می‌شود و داوطلبانی که در این آزمون موفق به کسب نمره قبولی شوند، پس از گذراندن مرحله مصاحبه زبان انگلیسی، گواهینامه‌های تخصصی خود را از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دریافت خواهند کرد.

معاون گردشگری خوزستان همچنین درباره تعداد شرکت‌کنندگان در دوره‌های اخیر توضیح داد: آزمون جامع دوره‌های تخصصی گردشگری در شرایط معمول سالانه دو بار برگزار می‌شود، اما امسال به‌دلیل شرایط ناشی از جنگ، برگزاری آزمون به یک نوبت محدود شد.

او با بیان این‌که در آخرین دوره آزمون ۱۳۱ نفر شرکت کرده بودند گفت: شرایط ناشی از جنگ و برگزاری آزمون در یک نوبت طی سال جاری از عوامل مؤثر بر کاهش شمار شرکت‌کنندگان در این دوره بود.

قریب خاطرنشان کرد: آزمون‌های جامع گردشگری از مراحل ارزیابی دانش و توانمندی تخصصی فراگیران دوره‌های آموزشی این حوزه به‌شمار می‌روند و موفقیت در آن‌ها، در کنار طی مراحل تکمیلی، زمینه دریافت گواهینامه‌های تخصصی و فعالیت حرفه‌ای در بخش‌های مختلف صنعت گردشگری را فراهم می‌کند.

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