ابوذر خسروی، معلم، پژوهشگر و فعال فرهنگی‌اجتماعی شهرستان گالیکش، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به اهمیت ثبت‌جهانی میراث ناملموس اظهار کرد: آیین‌ها، سنت‌ها و مهارت‌های بومی، حاصل قرن‌ها تجربه تاریخی و اجتماعی ملت ایران هستند و معرفی جهانی آن‌ها می‌تواند شناخت جوامع بین‌المللی از غنای فرهنگی و تمدنی ایران را افزایش دهد.

او با تاکید بر ظرفیت ثبت مشترک میراث ناملموس با کشورهای همسایه افزود: این همکاری‌ها با برجسته‌سازی اشتراکات فرهنگی، زمینه شناخت متقابل و همدلی ملت‌ها را فراهم می‌کنند و می‌توانند به تقویت دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم ایران در عرصه بین‌المللی بینجامند.

این پژوهشگر که در حوزه میراث روستایی منطقه فرهنگی جرجان فعالیت دارد، با اشاره به پیگیری ثبت ملی ۱۲ اثر فرهنگی روستای فارسیان گالیکش، از جمله هشت عنصر میراث ناملموس، گفت: پاسداری از این سرمایه‌ها باید به دغدغه‌ای عمومی تبدیل شود و استمرار آن‌ها به مشارکت جامعه و حضور فعال نسل‌های جدید وابسته است.

خسروی با اشاره به پرونده سنت گهواره‌سازی و لالایی‌خوانی برای نوزاد، کاهش آشنایی نسل جدید با این سنت را نگران‌کننده دانست و بر ضرورت پژوهش، تولید محتوای متناسب با نیازهای امروز و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برای انتقال این میراث تاکید کرد.

او همچنین درباره ضرورت صیانت از مهارت نمدمالی اظهار کرد: تداوم این هنر به ایجاد ارزش اقتصادی، انطباق محصولات با نیازهای نسل جدید و فراهم‌کردن زمینه انتقال تجربه استادکاران به جوانان وابسته است چراکه بدون برخورداری از پشتوانه معیشتی، استمرار بسیاری از مهارت‌های سنتی با دشواری مواجه خواهد شد.

این فعال فرهنگی‌اجتماعی، تقویت جایگاه میراث ناملموس در نظام آموزش رسمی، مستندسازی علمی و حمایت مستمر از پژوهشگران بومی را از دیگر الزامات حفاظت دانست و افزود: معرفی میراث ثبت‌شده در کتاب‌های درسی و برنامه‌های آموزشی می‌تواند شناخت نسل جدید از سرمایه‌های فرهنگی کشور و مسئولیت آن‌ها در پاسداری از این میراث را تقویت کند.

خسروی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی گلستان، از جمله جرجان و استرآباد، فرش جرجان و سفالینه‌های زرین‌فام، بر ضرورت پیوند ثبت‌جهانی با برنامه‌های عملی حفاظت، آموزش و مشارکت عمومی تاکید کرد و گفت: ثبت‌جهانی باید به نقطه آغاز برنامه‌هایی برای تداوم حیات میراث در جامعه تبدیل شود زیرا ارزش واقعی این سرمایه‌ها در استمرار حضور آن‌ها در زندگی مردم و انتقالشان به نسل‌های آینده تحقق می‌یابد.

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