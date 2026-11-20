به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید از تاسیسات اقامتی و پذیرایی دهستان دهسرد در بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه که با همراهی علیرضا میرزاده فرماندار این شهرستان انجام شد، ظرفیت‌های گردشگری این منطقه را مورد بررسی قرار داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در این بازدید با اشاره به برخورداری ارزوئیه از تنوع اقلیمی و شرایط آب‌وهوایی متفاوت، اظهار کرد: تنوع طبیعی و اقلیمی این شهرستان، در کنار جاذبه‌های روستایی و چشم‌اندازهای بومی، زمینه مناسبی برای شکل‌گیری گونه‌های متنوع گردشگری و افزایش جذابیت این مقصد برای گردشگران فراهم کرده است.

او با بیان اینکه گردشگری روستایی یکی از محورهای مهم توسعه متوازن و پایدار مناطق کمتر برخوردار به شمار می‌رود، افزود: بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های روستاها، توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، تقویت تاسیسات پذیرایی و معرفی سبک زندگی، فرهنگ و جاذبه‌های بومی می‌تواند ضمن افزایش ماندگاری گردشگران، زمینه اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی و تقویت معیشت جوامع محلی را فراهم کند.

محسن‌نژاد همچنین توسعه زیرساخت‌های اقامتی و پذیرایی را از الزامات بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های گردشگری ارزوئیه دانست و خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی متناسب با ویژگی‌های هر منطقه، تسهیل زمینه سرمایه‌گذاری و همراهی و مشارکت فعال بخش خصوصی و جوامع محلی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان تاکید کرد: رویکرد این‌ اداره‌کل، شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده گردشگری در شهرستان‌ها و حمایت از طرح‌هایی است که با تکیه بر داشته‌های طبیعی، فرهنگی و بومی، به ایجاد فرصت‌های اقتصادی و توسعه پایدار گردشگری منجر شوند.

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