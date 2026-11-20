به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، در حاشیه بازدید از حوزه برگزاری آزمون جامع دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری استان البرز، اظهار کرد: این آزمون روز جمعه ۲۹ آذرماه، همزمان با سراسر کشور و با حضور ۲۲۹ نفر از فراگیران رشته‌های تخصصی گردشگری در استان برگزار شد که استقبال صورت‌گرفته از آن، نشان‌دهنده افزایش علاقه‌مندی به کسب مهارت و ورود حرفه‌ای به حوزه گردشگری است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: امروز کیفیت خدمات، دانش تخصصی فعالان این حوزه، توانایی معرفی ظرفیت‌های مقصد و فراهم‌کردن تجربه مطلوب برای گردشگران از مؤلفه‌های اصلی موفقیت یک مقصد گردشگری به شمار می‌رود. از این رو، توسعه آموزش‌های تخصصی و تربیت نیروهای متناسب با نیازهای روز این صنعت، از ضرورت‌های جدی استان البرز است.

این مسئول با اشاره به فعالیت مؤسسات آموزشی گردشگری در استان گفت: در حال حاضر هشت مؤسسه آموزشی گردشگری در البرز فعالیت می‌کنند که دو مؤسسه به‌صورت تخصصی در حوزه آموزش آشپزی فعالیت دارند و سایر مؤسسات نیز در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی گردشگری و رشته‌های مرتبط فعال هستند.

زینالی بیان کرد: در راستای تقویت ظرفیت آموزشی استان، فرایند صدور مجوز فعالیت دو مؤسسه آموزشی جدید نیز در حال انجام است که امیدواریم با تکمیل مراحل قانونی، زمینه فعالیت آن‌ها فراهم شود و بتوانیم از ظرفیت بیشتری برای تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص در صنعت گردشگری بهره ببریم.

این مسئول درباره تنوع رشته‌های تخصصی و مهارتی مرتبط با آزمون جامع گردشگری اظهار کرد: راهنمای گردشگری طبیعت‌گردی، راهنمای گردشگری بین‌المللی، راهنمای ژئوتوریسم، راهنمای گردشگری داخلی و مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری از جمله حوزه‌های آموزشی این بخش هستند. همچنین ارزیابی تأسیسات گردشگری در حوزه ایمنی و بهداشت، ارزیابی فنی و ساختمانی، ارزیابی خدمات، تجهیزات و نیروی انسانی تأسیسات گردشگری، مدیریت فنی طرح تطبیق ضوابط تأسیسات گردشگری و مدیریت داخلی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری نیز در زمره رشته‌ها و تخصص‌های مرتبط قرار دارند.

او توضیح داد: هدف از برگزاری این دوره‌ها آموزش نظری یا دریافت گواهینامه نیست، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا فراگیران پس از طی مراحل آموزشی و کسب مهارت‌های لازم، بتوانند در بخش‌های مختلف صنعت گردشگری فعالیت مؤثر داشته باشند و بخشی از نیازهای تخصصی این حوزه را تأمین کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به تغییر رویکرد گردشگری استان و تلاش برای تبدیل آن به یک مقصد گردشگری بیان کرد: البرز ظرفیت‌های متنوعی در حوزه گردشگری دارد که بخشی از آن‌ها در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، اما با توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تلاش می‌کنیم این ظرفیت‌ها را به فرصت‌های بالفعل گردشگری تبدیل کنیم.

زینالی افزود: توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، توجه به روستاهای هدف گردشگری، ایجاد و تقویت مجتمع‌های گردشگری و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی همچون گردشگری صنعتی و گردشگری سلامت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به متنوع‌سازی محصولات گردشگری استان و افزایش ماندگاری مسافران و گردشگران در البرز کمک کند.

او تصریح کرد: شکل‌گیری و توسعه چنین ظرفیت‌هایی، به همان نسبت نیازمند نیروی انسانی آموزش‌دیده و متخصص است. برای مثال، توسعه طبیعت‌گردی بدون حضور راهنمایان توانمند، ارتقای کیفیت خدمات در تأسیسات گردشگری بدون مدیران و کارشناسان آشنا با ضوابط تخصصی و معرفی ظرفیت‌های جدید استان بدون بهره‌گیری از نیروهای آگاه و مسلط به حوزه گردشگری، نمی‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود. به همین دلیل، آموزش را یکی از حلقه‌های مهم زنجیره توسعه گردشگری استان می‌دانیم.

زینالی با اشاره به استقبال قابل توجه از دوره‌های اخیر گردشگری اظهار کرد: در مقایسه با سال‌های گذشته، میزان علاقه‌مندی به برخی از این دوره‌ها افزایش یافته و حضور پرشور فراگیران در آزمون اخیر نیز بیانگر توجه بیشتر جامعه به فرصت‌های شغلی و حرفه‌ای صنعت گردشگری است. امیدواریم بتوانیم از دانش و توانمندی افرادی که در این مسیر آموزش می‌بینند، در بخش‌های مختلف گردشگری استان استفاده کنیم.

این مسئول با بیان اینکه توسعه گردشگری نیازمند هماهنگی میان زیرساخت، آموزش و برنامه‌ریزی است، تأکید کرد: نگاه ما این است که البرز باید از جایگاه یک مسیر عبوری برای مسافران فراتر برود و به استانی تبدیل شود که گردشگران برای بازدید از جاذبه‌ها، استفاده از خدمات و تجربه ظرفیت‌های متنوع آن، مقصد سفر خود را انتخاب کنند. تحقق این هدف مستلزم آن است که در کنار توسعه زیرساخت‌های فیزیکی، به ارتقای دانش تخصصی، کیفیت خدمات و توانمندی نیروی انسانی نیز توجه جدی داشته باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌های توسعه گردشگری استان در چارچوب اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت و با توجه به سیاست‌ها و رهنمودهای وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و استاندار البرز در حال پیگیری است. بر اساس ارزیابی ما، روند اجرای برنامه‌ها در این حوزه مطابق زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده و در برخی بخش‌ها حتی جلوتر از برنامه است و امیدواریم با استمرار این رویکرد، البرز جایگاه شایسته‌تری در نقشه گردشگری کشور پیدا کند.

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