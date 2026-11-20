به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دیدار با علیرضا میرزاده فرماندار شهرستان ارزوئیه، با اشاره به اهمیت تاریخی و باستان‌شناختی تپه یحیی صوغان، تعیین عرصه و حریم این محوطه را از پروژه‌های مهم در دست اقدام میراث‌فرهنگی استان برشمرد و گفت: اجرای این پروژه، گامی اساسی در حفاظت اصولی از این محوطه ارزشمند، مشخص شدن محدوده‌های حفاظتی و فراهم شدن زمینه مدیریت و برنامه‌ریزی علمی برای صیانت از آن است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی مجموعه مدیریت شهرستان برای پیشبرد برنامه‌های مرتبط با تپه یحیی افزود: برگزاری همایش تخصصی با محوریت این محوطه باستانی، فرصتی برای معرفی جایگاه تاریخی و تمدنی آن، تبیین یافته‌های پژوهشی و جلب توجه محافل علمی و فرهنگی به ظرفیت‌های باستان‌شناختی ارزوئیه است که تحقق آن نیازمند هم‌افزایی، برنامه‌ریزی و پیگیری این اداره‌کل و مدیریت اجرایی شهرستان خواهد بود.

او همچنین بر ضرورت هماهنگی برای اجرای کاوش‌های باستان‌شناسی تپه یحیی تاکید کرد و گفت: انجام مطالعات و کاوش‌های علمی و هدفمند می‌تواند به شناخت ابعاد تازه‌ای از پیشینه تاریخی این محوطه و معرفی ظرفیت‌های تمدنی منطقه کمک کند.

محسن‌نژاد در ادامه، ارتقا امکانات و توان عملیاتی نمایندگی میراث‌فرهنگی شهرستان ارزوئیه را از الزامات تقویت فعالیت‌های این حوزه دانست و بر همراهی فرمانداری برای تامین امکانات مورد نیاز و فراهم کردن شرایط مناسب فعالیت این نمایندگی در زمینه حفاظت، نظارت و پیگیری امور میراث‌فرهنگی تاکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در بخش دیگری از این دیدار، توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری و پذیرایی را از ضرورت‌های بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهرستان ارزوئیه عنوان کرد و افزود: تنوع اقلیمی و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی این شهرستان، فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری فراهم کرده است و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد مجتمع‌های گردشگری و پذیرایی می‌تواند به افزایش ظرفیت خدمات سفر، جذب گردشگر و رونق کسب‌وکارهای محلی منجر شود.

او با اشاره به نقش گردشگری در تقویت اقتصاد منطقه خاطرنشان کرد: توسعه متوازن زیرساخت‌های گردشگری، علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال‌زایی، زمینه مشارکت بیشتر جوامع محلی در فعالیت‌های اقتصادی و تحقق توسعه پایدار را فراهم می‌کند، از این‌رو پیشبرد این اهداف مستلزم برنامه‌ریزی منسجم و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی شهرستان و مشارکت موثر بخش خصوصی است.

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