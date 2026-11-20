به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اکبر بهنام‌جو روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه، از عملیات سامان‌دهی محوطه مجموعه تاریخی گنبد سبز شهر قم بازدید کرد.

در ادامه بازدید استاندار قم؛ نشستی با حضور مدیران ارشد شهری، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیرکل و معاونان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تشکیل شد و نظام‌مسائل شهری و مرمت بناهای تاریخی قم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در جلسه مذکور درباره نظام‌مسائل و مشکلات حوزه شهری و معماری اعم از بافت تاریخی، سامان‌دهی بناهای تاریخی و وضعیت حرائم تاریخی و مرمت و سامان‌دهی بناهای تاریخی کلان‌شهر قم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

تمرکز اصلی این نشست در حوزه بافت تاریخی، سامان‌دهی بناها و آثار فرهنگی‌تاریخی، تعیین تکلیف و صیانت از حرایم میراث‌فرهنگی و همچنین برنامه‌ریزی برای مرمت و بهسازی محوطه‌ها و ابنیه تاریخی استان بود.

در ادامه این نشست، مجری طرح عملیات سامان‌دهی محوطه مجموعه تاریخی گنبد سبز گزارشی از روند پیشرفت و مراحل انجام‌شده در اجرای این طرح ارائه داد و مدیران شرکت‌کننده در این جلسه، دیدگاه‌ها و راهکارهای اجرایی خود را درباره طرح مذکور بیان کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم نیز در ادامه گزارشی از فعالیت‌های انجام‌شده توسط این اداره‌کل درباره طرح مذکور و نیز فعالیت‌های در حال انجام در بافت تاریخی و بازار قدیم قم همچون چهارسوق، تیمچه بزرگ بازار و کاروانسرای حاج عسگرخان ارائه کرد.

بهزاد احمدی فارسانی، با اشاره به جایگاه میراث‌فرهنگی و تاریخی استان، از جمله مجموعه تاریخی و ارزشمند گنبد سبز گفت: حفظ هویت تاریخی و معماری اصیل شهر، نیازمند هم‌افزایی و هماهنگی میان تمامی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و نهادهای نظارتی است.

او تصریح کرد: بافت تاریخی و حرائم آن سرمایه‌های بی‌جانشینی هستند که غفلت از آن‌ها می‌تواند آسیب جبران‌ناپذیری به هویت شهری قم وارد کند؛ بنابراین رفع موانع و سرعت‌بخشی به طرح‌های مرمتی باید در اولویت برنامه‌های شهری قرار گیرد.

در این نشست، روح‌الله امراللهی، رئیس شورای اسلامی شهر قم؛ حجت‌السلام‌والمسلمین مرتضی استقامت، رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم، سیدمحمدحسین دهناد، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم؛ محمد رمضانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم؛ حسین رضایی‌نسب؛ مدیر منطقه ۱ شهرداری و رضا ذکایی مدیر منطقه ۷ شهرداری و علیرضا خاکی، مدیرعامل سازمان بهسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر نیز حضور داشتند.

استاندار قم پس از این نشست، به همراه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم از مراحل آماده‌سازی و ایجاد موزه باستان‌شناسی تاریخ و فرهنگ استان قم، ‌موزه میراث‌خانه امام حسین(ع)، کاروانسرای پاسنگان، بخشی از بافت تاریخی شهر قم و نیز زمین محل ساخت موزه استان قم بازدید به عمل آورد.

انتهای پیام/