به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست کمیته اقتصاد فرهنگ شورای عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد بعد از ظهر جمعه ۲۹ آبان‌ماه جاری به ریاست فتاح محمدی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری و به دبیری سید مجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، در سالن شماره ۲ استانداری با حضور اعضای این کمیته برگزار شد.

سید مجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، مبنای تشکیل این نشست را چنین تبیین کرد و گفت: شورای فرهنگ عمومی به عنوان یکی از شوراهای زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس تبصره ۳ ماده ۴ موضوع ارکان شورای فرهنگ عمومی، پنج کمیته تخصصی با هدف تهیه و پردازش محتویات تخصصی مورد نیاز برای ارائه به شورا تشکیل داده است. در این ساختار، کمیته اقتصاد فرهنگ به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استانداری و دبیری اداره‌کل میراث فرهنگی فعالیت می‌کند تا گزارش‌های تخصصی را جهت بررسی به شورای اصلی ارسال کند.

امیرحسینی ضمن مطرح کردن دستور کار اصلی جلسه، پیرامون ابعاد مختلف شب یلدا گفت: این آیین از دو زاویه فرهنگی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است به همین دلیل شب یلدا یکی از شناخته‌شده‌ترین آیین‌های ایرانی است که ریشه‌ای عمیق در حافظه تاریخی و هویت ملی ما دارد و در سال ۲۰۲۲ نیز با مشارکت ایران و افغانستان در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو به ثبت جهانی رسیده است. استمرار این سنت در زندگی مردم، با توجه به تهاجم فرهنگی که اکنون شاهد آن هستیم، می‌تواند یکی از اثرگذارترین ابزارهای فرهنگی باشد.

او با ابراز نگرانی از گسترش فرهنگ‌های وارداتی و ناهنجار در جامعه تصریح کرد: چندی پیش شاهد تبلیغات گسترده در فضای مجازی برای آیین وارداتی و بیگانه «هالووین» بودیم که بخش زیادی از جامعه ما را درگیر کرد؛ این پدیده هیچ‌گونه همخوانی با فضای فرهنگی جامعه ما ندارد. اکنون فرصتی فراهم است تا با برنامه‌ریزی مشخص برای شب یلدا و تقارن آن با ولادت با سعادت حضرت امام علی (ع)، یکی از فرهنگ‌های اصیل و بومی خود را ترویج کنیم.

دبیر کمیته اقتصاد فرهنگ استان درباره راهکارهای اقتصادی این برنامه افزود: بُعد اقتصادی این آیین نیازمند همکاری مستمر اصناف، شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی است؛ از همین امروز باید زمینه بازاریابی و رونق اقتصادی، به‌ویژه در حوزه صنایع دستی و ملزومات شب یلدا فراهم شود. تحقق این امر، نیازمند کنترل دقیق بازار و ایجاد فروشگاه‌های عرضه محصولات صنایع دستی است و از همه دستگاه‌های عضو انتظار همکاری لازم را داریم.

امیرحسینی در پایان آمادگی کامل دبیرخانه را برای دریافت پیشنهادات اعلام و اظهار کرد: ما در خدمت تمامی اعضا هستیم تا اگر نقطه نظر یا مطلبی برای پیشبرد این مسیر دارند، مطرح کنند تا پس از بررسی، مصوبات آن برای طرح در شورای عمومی ارسال شود.

هویت‌بخشی ملی و قومی؛ راهکار برون‌رفت از جنگ ترکیبی و مقابله با تهاجم فرهنگی

امیدعلی نصیب، استاد دانشگاه یاسوج، در همین نشست با تأکید بر ضرورت پیوند میان جشن‌های ملی و مذهبی گفت: ما باید ضمن اجتناب از نگاه‌های تک‌بعدی، به دنبال طراحی و اجرای برنامه‌های مشترک و هم‌افزا باشیم؛ چرا که تنها با حضور فعال مجموعه‌هایی همچون اداره‌کل میراث فرهنگی، صداوسیما و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است که می‌توان مؤلفه‌های فرهنگی را در جامعه برجسته و به اصطلاح «بولد» کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به علل نفوذ فرهنگ‌های بیگانه در میان نسل جدید تصریح کرد: اینکه فرهنگ‌های وارداتی توانسته‌اند در باورهای فرزندان ما نهادینه شوند، محصول یک روند تدریجی از طریق دنیای مجازی و ارتباطات است؛ متأسفانه ما در این حوزه دچار غفلت شده‌ایم و کاهلی دستگاه‌های فرهنگی راه را برای نفوذ این جریانات هموار کرده است.

او با روایت خاطره‌ای از یک نمایش فرهنگی در دانشکده علوم اجتماعی در سال ۱۳۸۱، عمق این آسیب را اینگونه توصیف کرد: در آن برنامه که به اجرای موسیقی اقوام اختصاص داشت، شاهد واکنش تأمل‌برانگیز یکی از مخاطبان بودم که از غفلت مسئولان در معرفی آداب و رسوم اصیل ایرانی گلایه داشت؛ او معتقد بود ما با بی‌توجهی خود و «پلمب کردن» ظرفیت‌های هنری‌مان، میدان را برای جایگزینی موسیقی غربی فراهم کرده‌ایم. این جمله کوتاه، در واقع عصاره و چکیده یک کتاب آسیب‌شناسی فرهنگی بود که به ما هشدار می‌دهد نفوذ دشمن، نتیجه مستقیم غفلت ماست.

نصیب در پایان با تأکید بر اولویت‌بندی استراتژیک در مقابله با جنگ ترکیبی اظهار کرد: معتقدم در شرایط فعلی که درگیر جنگی همه‌جانبه هستیم، بیش از آنکه بر ابعاد سیاسی تمرکز کنیم، باید بر ابعاد قومی و ملی تکیه داشته باشیم؛ چرا که ظرفیت‌های فرهنگی بومی و هویت ملی، از ضریب نفوذ و اثرگذاری بسیار بالاتری در جذب نسل جوان برخوردار هستند.

صداوسیما قول پخش سراسری داد/ جشن شب یلدا و ولادت امام علی (ع) با مشارکت همه دستگاه‌ها برگزار می‌شود

محمد احمدی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، در نشست کمیته اقتصاد فرهنگ شورای عمومی استان با تقدیر از حمایت‌های همیشگی دکتر محمدی، رئیس جلسه، گفت: در گذشته هرگاه برنامه‌هایی داشتیم با حمایت‌های استانداری اقدامات خوبی صورت گرفت و مردم نیز استقبال مطلوبی از برنامه‌های تلویزیونی داشتند؛ اما اصلی‌ترین عامل موفقیت هر برنامه، به مشارکت دستگاه‌های مختلف بازمی‌گردد.

او با اشاره به تجربه‌های موفق پیشین تصریح کرد: برای ما برگزاری یک برنامه تلویزیونی در استودیو بسیار ساده است و بارها نیز از ظرفیت ارزشمند دکتر نصیب استفاده کرده‌ایم؛ من شخصاً از دوستان خواسته‌ام که از این ظرفیت بهره ببرند، اما تجربه دو سال گذشته نشان داد که خروج از فضای استودیو و حضور در میان مردم، بازتاب بسیار گسترده‌تری دارد. در آن سال با شرکت نفت وارد مذاکره شدیم و از آنان خواستیم بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای فقط سالن، صنف و صندلی‌چینی و نصب بنر را فراهم کنند تا ما پوشش برنامه را انجام دهیم؛ نتیجه آن کار، برنامه‌ای بسیار موفق با بازتاب ملی بود.

معاون صداوسیما در ادامه با اعلام آمادگی برای همکاری در برنامه‌های شب یلدا اظهار داشت: هر دستگاه، هر فرد و هر مجموعه‌ای که ایده یا ظرفیتی برای کمک به اطلاع‌رسانی و تولید محتوا دارد: از همین امروز در خدمت آنان هستیم. اگر محتوایی تولید شده است که ارسال کنند، ما آماده پخش هستیم و در غیر این صورت نیز صداوسیما برنامه‌های خود را تولید و اجرا خواهد کرد.

او با تأکید بر ضرورت برگزاری جشن عمومی در سطح استان گفت: اصل مطلب این است که اگر دوستان در شب یلدا همت کنند و یک فضای سالن و جشنی برای برگزاری جشن عمومی در استان فراهم شود همه می‌توانند در این کار سهیم باشند؛ یکی سالن در اختیار بگذارد، یکی سِن، یکی صندلی و صداوسیما نیز پوشش کامل برنامه را بر عهده بگیرد. طراحی برنامه را نیز ما خودمان انجام می‌دهیم و از ایده‌های سایر دوستان بهره می‌گیریم تا ضریب بازنشر آن در فضای مجازی افزایش یابد و اتفاقات مثبتی رقم بخورد.

احمدی در پایان با اشاره به شرایط حاکم بر کشور خاطرنشان کرد: حدود هفت تا هشت ماه است که جامعه ما به دلیل جنگ و شرایط پیش‌آمده نتوانسته است فضای بهجت‌آفرینی و شادی را تجربه کند؛ ولادت امام علی (ع) بهانه بسیار خوبی برای این مهم است. با پیوند این دو مناسبت، فضایی معنوی ایجاد می‌کنیم، موسیقی و خواننده دعوت می‌کنیم و به کمک یکدیگر جشنی درخور شأن مردم استان راه‌اندازی می‌کنیم که صداوسیما نیز آن را پوشش دهد. من این قول را می‌دهم که پیگیری‌های لازم را برای پخش این برنامه از شبکه‌های سراسری نیز انجام دهیم.

اعلام آمادگی شهرداری یاسوج برای میزبانی از جشن مشترک/ بررسی واگذاری سرپوشیده بلوار کشاورز برای برپایی نمایشگاه

هاشم یوسفی، معاون امور فرهنگی شهرداری یاسوج، در نشست کمیته اقتصاد فرهنگ شورای عمومی استان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها گفت: برای اجرای یک کار شکیل و بی‌نقص، نیاز به همپوشانی و مشارکت همه‌جانبه داریم و من شخصاً با این پیشنهاد موافقت کامل دارم؛ مجموعه شهرداری نیز این آمادگی را دارد که در کنار سایر دوستان و دستگاه‌های متولی باشد.

وی با اشاره به الزامات اجرایی یک رویداد بزرگ جمعی تصریح کرد: پیش از برگزاری جشن، باید تمامی جوانب امر از جمله دسترسی‌های مردم، مسیرهای تردد و وضعیت پارکینگ‌ها به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد تا شهروندان با مشکل مواجه نشوند.

معاون فرهنگی شهرداری یاسوج در خصوص تأمین فضای فیزیکی برای برگزاری نمایشگاه و جشنواره افزود: ما فضایی در بلوار کشاورز داریم که دارای پوشش مسقف است؛ من باید شخصاً وضعیت فعلی این فضا را بررسی کنم تا ببینم شرایط آن برای برگزاری برنامه چگونه است، اما اگر این فضا قابلیت استفاده داشته باشد، ان‌شاءالله آن را برای این منظور در اختیار دوستان قرار خواهیم داد. همان‌طور که پیش‌تر نیز نمایشگاه‌هایی در آنجا برگزار کرده بودیم، این موضوع را بررسی می‌کنیم.

یوسفی در پایان با اشاره به رویکرد مثبت مدیریت شهری خاطرنشان کرد: نگاه شهردار و مجموعه مدیریت شهری یاسوج به مسائل فرهنگی همواره نگاهی باز و مثبت بوده است؛ بنابراین ما آمادگی کامل داریم که پس از بررسی‌های لازم و در صورت عدم وجود مشکل، همکاری‌های لازم را به عمل آوریم و در نهایت نیز در حوزه فضاسازی بصری شهر، اقدامات مقتضی را انجام دهیم.

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