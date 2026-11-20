به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: آزمون جامع دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری هم‌زمان با سراسر کشور در استان هرمزگان برگزار شد و شرکت‌کنندگان در چهار رشته تخصصی به رقابت علمی و ارزیابی آموخته‌های خود پرداختند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: این آزمون در رشته‌های راهنمای طبیعت‌گردی، راهنمای فرهنگی و تاریخی، مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری و مدیر فنی بند «ب» با حضور ۹۰ نفر از فراگیران برگزار شد.

او با تأکید بر اهمیت آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در صنعت گردشگری عنوان کرد: توسعه آموزش‌های تخصصی و سنجش مستمر دانش و مهارت فعالان این حوزه، از الزامات ارتقای کیفیت خدمات گردشگری است و تربیت نیروهای حرفه‌ای و آشنا با استانداردهای تخصصی می‌تواند به بهبود تجربه سفر و افزایش رضایتمندی گردشگران کمک کند.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری منظم آزمون‌های جامع گردشگری، زمینه ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی و ورود نیروهای آموزش‌دیده و متخصص به بخش‌های مختلف صنعت گردشگری را فراهم می‌کند.

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