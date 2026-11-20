به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجمع عمومی فوق‌العاده جامعه حرفه‌ای هتلداران استان هرمزگان شامگاه پنجشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۵ با حضور اعضای این تشکل، فعالان صنعت هتلداری، قائم‌مقام و معاون توسعه مدیریت و مسئول حراست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در هتل وزرا بندرعباس برگزار شد.

در این نشست، موضوع بازنگری و اصلاح اساسنامه جامعه حرفه‌ای هتلداران استان و تطبیق آن با الگوی پیشنهادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد بررسی قرار گرفت و اعضا درباره چارچوب فعالیت‌ها، ساختار اجرایی و الزامات قانونی این تشکل به بحث و تبادل نظر پرداختند.

سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، با اشاره به اهمیت تشکل‌های حرفه‌ای در توسعه صنعت گردشگری گفت: تشکل‌های بخش خصوصی از ارکان اصلی نظام تصمیم‌سازی و توسعه گردشگری هستند و تقویت ساختار و انسجام آن‌ها می‌تواند زمینه مشارکت مؤثرتر فعالان این حوزه را در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های گردشگری استان فراهم کند.

او افزود: جامعه حرفه‌ای هتلداران به‌عنوان نماینده صنفی فعالان حوزه اقامت، نقش مهمی در پیگیری مسائل و مطالبات این بخش، ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد هماهنگی میان واحدهای اقامتی دارد و به‌روزرسانی اساسنامه آن متناسب با دستورالعمل‌های وزارتخانه، به شفافیت بیشتر وظایف و تقویت فعالیت‌های تشکلی کمک می‌کند.

محمدی با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر میان اداره‌کل و تشکل‌های حرفه‌ای اظهار کرد: توسعه گردشگری هرمزگان نیازمند حضور فعال و مسئولانه بخش خصوصی است و اداره‌کل نیز از تقویت تشکل‌های تخصصی و فراهم‌سازی زمینه مشارکت آن‌ها در مسیر توسعه گردشگری استان حمایت می‌کند.

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