به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۲۹ آبان‌ماه اظهار کرد: در پی رصد و اقدامات حفاظتی، یک نفر از اهالی شهرستان گیلان‌غرب که در حال انجام حفاری غیرمجاز در شهرستان ایوان بود، با همکاری فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان و همراهی نیروی انتظامی شهرستان ایوان شناسایی و مدیر اداره میراث‌فرهنگی شهرستان ایوان، دستگیر شد.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام افزود: در جریان این عملیات، یک دستگاه موتور برق، دو دستگاه پیکور، پتک، تیشه، بیل بدون دسته، کلنگ، حدود ۳۰ متر کابل برق و یک دستگاه خودروی پژو پارس از متهم کشف و ضبط شد.



شریفی با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی استان بیان کرد: حفاری غیرمجاز و هرگونه تعرض به آثار و محوطه‌های تاریخی، اقدامی غیرقانونی است و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در پایان از همکاری نیروی انتظامی و تلاش‌های مجموعه یگان حفاظت میراث‌فرهنگی در پاسداری از مواریث تاریخی و فرهنگی استان قدردانی کرد.

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