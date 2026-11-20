به گزارش خبرنگار میراث آریا، فتاح محمدی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، در نشست کمیته اقتصاد فرهنگ شورای فرهنگ عمومی این استان که روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه جاری در سالن شماره ۲ استانداری برگزار شد، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای پاسداشت آیین شب یلدا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی این مناسبت تأکید کرد.

وی با اشاره به هم‌زمانی برنامه‌ریزی برای شب یلدا با مناسبت ولادت حضرت امام علی (ع)، این هم‌زمانی را فرصتی برای طراحی برنامه‌ای متناسب با فرهنگ ایرانی و ارزش‌های دینی دانست و خواستار پرهیز از محدودکردن برنامه به برگزاری مراسمی نمادین شد.

به گفته وی، محتوای برنامه باید برای خانواده‌ها و نسل جوان جذاب باشد و زمینه مشارکت گسترده مردم و دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند.

محمدی بر ضرورت تبدیل پیشنهادهای مطرح‌شده در نشست به اقدام‌های روشن و قابل پیگیری تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مرتبط باید با تقسیم مسئولیت و هماهنگی مستمر، برنامه‌ای مشترک تدوین کنند تا ظرفیت‌های فرهنگی استان به شکلی مؤثر معرفی شود و نتیجه کار به دبیرخانه کمیته ارائه شود.

وی معرفی آیین‌ها و سنت‌های بومی، عرضه صنایع‌دستی و محصولات محلی و توجه به ظرفیت بازارچه‌ها را از محورهای قابل بررسی در برنامه پیشنهادی برشمرد و افزود: طراحی بخش اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن معرفی تولیدات استان، زمینه حمایت از هنرمندان، تولیدکنندگان و کسب‌وکارهای محلی را فراهم کند. ساماندهی عرضه محصولات و هماهنگی با مراجع مسئول بازار نیز باید در این برنامه مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همچنین بر استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای معرفی آیین شب یلدا و تولید محتوای مناسب تأکید کرد و خواستار بررسی زمینه همکاری صداوسیمای مرکز استان و دیگر دستگاه‌های فرهنگی شد. هرگونه پخش سراسری برنامه نیز باید پس از هماهنگی و تأیید شبکه‌های مربوط دنبال شود.

در بخش دیگری از این نشست، امکان استفاده از فضای سرپوشیده بلوار کشاورز یاسوج برای برگزاری برنامه یا استقرار غرفه‌ها مطرح شد. محمدی تأکید کرد بررسی این محل باید با در نظر گرفتن ظرفیت، ایمنی، دسترسی، وضعیت تردد و پارکینگ و امکانات لازم انجام شود و تا پیش از اعلام نتیجه کارشناسی، استفاده از آن قطعی تلقی نشود.

وی در جمع‌بندی مباحث، تهیه طرح اجرایی مشترک با مشارکت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صداوسیمای مرکز استان، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری یاسوج، اصناف و سایر دستگاه‌های مرتبط را ضروری دانست و خواستار شد طرح پیشنهادی برای بررسی در نشست بعدی کمیته به دبیرخانه ارائه شود.

محمدی همچنین بر بررسی ظرفیت شهرداری یاسوج برای تأمین محل مناسب، ارزیابی شرایط فضای پیشنهادی بلوار کشاورز، تدوین پیشنهادهای اجرایی برای عرضه و بازاریابی صنایع‌دستی و محصولات مرتبط با شب یلدا و ارائه پیشنهاد رسانه‌ای از سوی صداوسیمای مرکز استان تأکید کرد. معرفی رابط از سوی دستگاه‌های مرتبط و تجمیع گزارش‌ها و پیشنهادها در دبیرخانه نیز از دیگر مواردی بود که برای پیگیری هماهنگ مطرح شد.

در پایان مقرر شد دبیرخانه کمیته، پیشنهادهای دستگاه‌ها و نتایج بررسی‌ها را گردآوری و پس از بررسی در کمیته، موارد قابل طرح را برای ارائه به شورای فرهنگ عمومی استان آماده کند. طرح اجرایی و گزارش بررسی محل پیشنهادی نیز باید پیش از نشست آتی کمیته به دبیرخانه ارائه شود؛ زمان‌بندی دقیق و مسئول مستقیم هر اقدام پس از هماهنگی با دستگاه‌های مربوط اعلام خواهد شد.

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