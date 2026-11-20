به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۲۹ آبان‌ماه اظهار کرد: حضور صنعتگران ایلامی در هشتاد و چهارمین نمایشگاه صنایع‌دستی استان واسط عراق، نشان‌دهنده تداوم تعاملات فرهنگی و اقتصادی میان دو استان و استقبال از محصولات اصیل و بومی صنایع‌دستی ایلام است.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: حضور در چنین نمایشگاه‌هایی فرصت مناسبی برای معرفی هنرهای سنتی، عرضه مستقیم تولیدات هنرمندان، بازاریابی و ایجاد زمینه‌های جدید برای توسعه صادرات صنایع‌دستی استان فراهم می‌کند.



شریفی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع صنایع‌دستی ایلام تأکید کرد: توسعه ارتباطات با بازار عراق به‌عنوان یکی از بازارهای هدف استان، می‌تواند نقش مؤثری در رونق کسب‌وکارهای صنایع‌دستی، حمایت از هنرمندان و ایجاد اشتغال پایدار داشته باشد.



او در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از حضور صنعتگران در نمایشگاه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف معرفی هرچه بهتر هنر و هویت فرهنگی ایلام با جدیت دنبال می‌شود.

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