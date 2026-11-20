فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام در یادداشتی نوشت: گردشگری یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهان امروز است؛ ظرفیتی که اگر با برنامه‌ریزی هدفمند، سرمایه‌گذاری هوشمندانه و مشارکت جوامع محلی همراه شود، می‌تواند به موتور محرک توسعه مناطق مختلف تبدیل شود.

استان ایلام با برخورداری از طبیعت کم‌نظیر، پیشینه تاریخی و تمدنی غنی، فرهنگ اصیل بومی، آیین‌ها و سنت‌های ارزشمند و موقعیت جغرافیایی ویژه در همسایگی کشور عراق، از جمله استان‌هایی است که می‌تواند سهم قابل توجهی در این عرصه داشته باشد.

ایلام سرزمین تنوع و زیبایی‌هاست؛ از کوهستان‌های سربه‌فلک‌کشیده کبیرکوه و طبیعت چشم‌نواز مانشت گرفته تا جنگل‌های بلوط، تنگه‌های شگفت‌انگیز، چشمه‌ها، آبشارها و دشت‌های سرسبز. در کنار این جاذبه‌های طبیعی، آثار تاریخی و محوطه‌های باستانی استان، روایتگر قدمت و هویت تمدنی این سرزمین هستند؛ ظرفیت‌هایی که می‌توانند ایلام را به یکی از مقاصد جذاب گردشگری در غرب کشور تبدیل کنند.

با این حال، برخورداری از جاذبه‌های گردشگری به‌تنهایی برای دستیابی به توسعه پایدار کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، تبدیل این ظرفیت‌ها به فرصت‌های واقعی اقتصادی و ایجاد زنجیره‌ای منسجم از خدمات گردشگری است. توسعه زیرساخت‌های اقامتی، بهبود راه‌های دسترسی، معرفی حرفه‌ای جاذبه‌ها، تقویت خدمات سفر، آموزش نیروی انسانی و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، از جمله الزاماتی است که باید در مسیر توسعه گردشگری استان مورد توجه قرار گیرد.

در این میان، صنایع‌دستی و گردشگری دو حوزه مکمل و اثرگذار هستند. هنرهای سنتی و بومی ایلام، از چیت‌بافی و گلیم‌بافی تا دیگر رشته‌های اصیل صنایع‌دستی، بخشی از هویت فرهنگی استان را شکل می‌دهند. پیوند این هنرها با گردشگری می‌تواند ضمن معرفی فرهنگ و اصالت مردم ایلام، زمینه فروش محصولات هنرمندان، رونق کسب‌وکارهای محلی و ایجاد اشتغال پایدار را فراهم کند.

از سوی دیگر، هم‌مرزی ایلام با کشور عراق و وجود ظرفیت‌های گسترده ارتباطات فرهنگی، تجاری و مذهبی، فرصتی راهبردی برای توسعه گردشگری خارجی به شمار می‌رود. حضور گردشگران و زائران عراقی در استان، در کنار ظرفیت‌های ناشی از تردد زائران اربعین حسینی، می‌تواند زمینه‌ساز گسترش بازار گردشگری، افزایش ماندگاری مسافران و رونق فعالیت تأسیسات گردشگری و مراکز خدماتی باشد. البته بهره‌گیری از این فرصت نیازمند برنامه‌ریزی برای معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده استان و تبدیل ترددهای عبوری به سفرهای هدفمند و اقامت‌های چندروزه است.

نکته مهم دیگر، توجه به جوامع محلی و نقش مردم در فرایند توسعه گردشگری است. روستاهای دارای ظرفیت گردشگری، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، غذاهای محلی، آیین‌های سنتی و تجربه زندگی بومی می‌توانند در شکل‌گیری گردشگری مسئولانه و پایدار نقش‌آفرین باشند. زمانی که مردم مناطق میزبان از منافع اقتصادی گردشگری بهره‌مند شوند، حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی نیز به یک مطالبه و مسئولیت جمعی تبدیل خواهد شد.

بی‌تردید تحقق این اهداف در گرو هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخش خصوصی، فعالان گردشگری و رسانه‌هاست. گردشگری موضوعی فرابخشی است و توسعه آن نیازمند نگاه مشترک، پرهیز از اقدامات جزیره‌ای و استمرار برنامه‌هاست. همچنین معرفی ظرفیت‌های استان در سطح ملی و بین‌المللی باید با استفاده از ابزارهای نوین اطلاع‌رسانی و تبلیغات حرفه‌ای دنبال شود.

امروز ایلام بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاه فرصت‌محور به گردشگری است؛ نگاهی که جاذبه‌های طبیعی و تاریخی را صرفاً به‌عنوان داشته‌هایی ارزشمند نبیند، بلکه آن‌ها را سرمایه‌هایی برای تولید ثروت، اشتغال‌آفرینی و ارتقای کیفیت زندگی مردم بداند.

گردشگری می‌تواند برای ایلام مسیری روشن به سوی آینده‌ای پویاتر باشد؛ آینده‌ای که در آن میراث تاریخی حفظ می‌شود، طبیعت مورد صیانت قرار می‌گیرد، صنایع‌دستی رونق می‌یابد و فرصت‌های اقتصادی تازه‌ای برای نسل جوان فراهم می‌شود. تحقق این چشم‌انداز، نیازمند عزم جدی، برنامه‌ریزی مستمر و باور به این حقیقت است که ایلام تنها سرزمین جاذبه‌های ناشناخته نیست، بلکه سرزمین فرصت‌هایی است که با تدبیر و تلاش می‌توان آن‌ها را به ثروتی ماندگار برای مردم تبدیل کرد.

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