به گزارش میراث آریا، پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و سفر شرق آناتولی که از نمایشگاه‌های مهم صنعت گردشگری در منطقه شرق آناتولی و حوزه اوراسیا به شمار می‌رود و رویکرد آن معرفی ظرفیت‌های گردشگری، ایجاد فرصت‌های تجاری و توسعه همکاری میان فعالان صنعت سفر و گردشگری، میزبان نمایندگان کشورهای مختلف است، امروز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در مرکز نمایشگاهی و کنگره وان افتتاح شد.

در این دوره از نمایشگاه، کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عراق، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و کوزوو حضور دارند و پاویون جمهوری اسلامی ایران میزبان ۳۲ شرکت و مجموعه فعال در حوزه‌های خدمات مسافرتی، گردشگری سلامت، هتلداری، اقامتگاه‌های سنتی و صنایع‌دستی از استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، اردبیل و گیلان است. اتاق مشترک ایران و ترکیه و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی نیز در این پاویون مشارکت دارند.

آیین افتتاح پاویون جمهوری اسلامی ایران با حضور مدیر تورساب ترکیه، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری آدانا، معاون شهردار وان و مدیران حوزه شهری و گردشگری ترکیه برگزار شد.

مسئولان گردشگری ترکیه و شهر وان در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از مشارکت گسترده فعالان گردشگری ایران، بر ضرورت توسعه همکاری‌های مشترک و تقویت تعاملات فرهنگی و گردشگری میان دو کشور تأکید کردند. آنان همچنین ابراز امیدواری کردند حضور ایران در نمایشگاه‌های منطقه‌ای زمینه شناخت بیشتر مردم مناطق مرزی دو کشور از ظرفیت‌های گردشگری، جاذبه‌های فرهنگی و توانمندی‌های اقتصادی ایران و ترکیه را فراهم کند.

در جریان مراسم افتتاحیه، هدیه‌ای نفیس به نمایندگی از صنعت گردشگری ایران و با هدف قدردانی از میزبانی و دعوت به تداوم همکاری‌های مشترک، به مسئولان ترکیه اهدا شد.

سید حسن یحیوی، کفیل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر وان، نیز در نخستین روز نمایشگاه با حضور در محل برگزاری این رویداد از پاویون ایران و غرفه شرکت‌کنندگان ایرانی بازدید کرد و ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای حضور مؤثر کشور در این رویداد، بر اهمیت مشارکت در نمایشگاه‌های کشورهای همسایه تأکید کرد.

یحیوی با اشاره به ظرفیت رویدادهای منطقه‌ای در تقویت ارتباطات میان ملت‌ها، حضور در نمایشگاه‌های کشورهای همسایه را فرصتی برای توسعه دیپلماسی فرهنگی، معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران و رونق تبادلات گردشگری دانست.

او همچنین با اشاره به محدودیت‌های موجود در پروازها و ارتباطات بین‌المللی، بهره‌گیری از فرصت‌های منطقه‌ای و ظرفیت کشورهای همسایه را برای حفظ ارتباطات گردشگری و توسعه بازارهای هدف حائز اهمیت دانست.

کفیل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در وان، ظرفیت‌های استان‌های مرزی را از مزیت‌های مهم کشور در توسعه همکاری‌های اقتصادی و گردشگری برشمرد و آمادگی سرکنسولگری را برای همکاری و حمایت از برنامه‌ها و اقدامات مرتبط با گسترش تعاملات فرهنگی و گردشگری میان ایران و ترکیه اعلام کرد.

یحیوی همچنین برگزاری برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی را زمینه‌ساز آشنایی بیشتر مردم شرق ترکیه با تاریخ، تمدن، فرهنگ و جاذبه‌های گردشگری ایران دانست.

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران نیز با برپایی غرفه‌ای به مساحت ۳۰ مترمربع در این نمایشگاه حضور یافته است. در این غرفه، محصولات و ظرفیت‌های گردشگری ایران، جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، توانمندی‌های فرهنگی و محتوای ایران‌شناسی به زبان ترکی استانبولی در اختیار بازدیدکنندگان و فعالان صنعت گردشگری قرار گرفته است.

مشارکت شرکت‌ها و مجموعه‌های گردشگری ایرانی در این دوره از نمایشگاه با استقبال بازدیدکنندگان و فعالان صنعت سفر همراه بوده و فرصتی برای معرفی توانمندی‌های بخش خصوصی، ایجاد ارتباطات حرفه‌ای و بررسی زمینه‌های همکاری مشترک با فعالان گردشگری کشورهای منطقه فراهم کرده است.

حضور ایران در این رویداد منطقه‌ای در شرایطی صورت می‌گیرد که حفظ و توسعه بازارهای هدف، تقویت ارتباطات با کشورهای همسایه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک گردشگری، از محورهای مهم توسعه صنعت گردشگری کشور به شمار می‌رود. مشارکت در چنین رویدادهایی علاوه بر معرفی جاذبه‌ها و توانمندی‌های گردشگری ایران، زمینه تعامل میان فعالان بخش خصوصی، توسعه همکاری‌های تجاری، تسهیل تبادل گردشگر و گسترش دیپلماسی فرهنگی را فراهم می‌کند.

حضور استان‌های مرزی در نمایشگاه‌های منطقه‌ای نیز می‌تواند فرصت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک اقتصادی و گردشگری، توسعه همکاری‌های فرامرزی و افزایش سهم این مناطق در بازار گردشگری کشورهای همسایه را تقویت کند.

در این چارچوب، مشارکت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و سفر شرق آناتولی در راستای استمرار ارتباطات بین‌المللی، حمایت از حضور فعالان صنعت گردشگری ایران در بازارهای منطقه‌ای و معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشور ارزیابی می‌شود.

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و سفر شرق آناتولی از ۲۸ تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برابر با ۱۹ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۶ به مدت سه روز در مرکز نمایشگاهی و کنگره وان ترکیه برگزار می‌شود.

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