به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۲۹ آبان‌ماه با اعلام این خبر اظهار کرد: آزمون جامع گردشگری امروز با حضور ۴۲ نفر از شرکت‌کنندگان در استان ایلام برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با اشاره به اهمیت برگزاری این آزمون‌ها در ارتقای سطح دانش و مهارت فعالان صنعت گردشگری افزود: آزمون جامع گردشگری با هدف ارزیابی آموخته‌های تخصصی فراگیران و سنجش میزان آمادگی آنان برای فعالیت حرفه‌ای در حوزه گردشگری برگزار می‌شود.

شریفی تصریح کرد: توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری از اولویت‌های این اداره‌کل است و برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های تخصصی می‌تواند نقش مؤثری در تربیت نیروهای متخصص و ارائه خدمات مطلوب‌تر به گردشگران داشته باشد.

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