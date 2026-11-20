به گزارش خبرنگار میراث آریا، عباس گلرو عصر جمعه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۵ در بازدید از دومین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی سمنان، ضمن قدردانی از اقدامات اداره‌کل میراث فرهنگی استان در برگزاری این رویداد، اظهار کرد: حمایت‌های خوب اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان زمینه برگزاری این نمایشگاه ملی را فراهم کرده و نتیجه آن، شکل‌گیری رویدادی کم‌نظیر است که هنر، فرهنگ و صنایع‌دستی اقوام مختلف ایرانی را در سمنان گرد هم آورده است.

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فضای زنده، صمیمی و جذاب این نمایشگاه افزود: فراهم کردن مجموعه‌ها و فضاهایی که مردم بتوانند از آن بهره‌مند شوند، ضمن بازدید و آشنایی با هنرهای مختلف، امکان خرید محصولات صنایع‌دستی را نیز داشته باشند، اقدامی ارزشمند است و امیدواریم مردم از این فضای باصفا و زنده به‌خوبی استفاده کنند.

او برگزاری چنین رویدادهایی را فرصتی برای آشنایی مردم با تنوع فرهنگی و هنری ایران دانست و خاطرنشان کرد: حضور هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی از نقاط مختلف کشور در سمنان، ظرفیت ارزشمندی برای معرفی هنر ایرانی، حمایت از هنرمندان و ایجاد فضایی پویا برای ارتباط مردم با صنایع‌دستی است.

گلرو با اشاره به آثار اجتماعی و فرهنگی برگزاری نمایشگاه‌های عمومی، تصریح کرد: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری، نقش مهمی در افزایش شور و نشاط اجتماعی، ایجاد پویایی در فضای شهری و تقویت تعامل و حضور اجتماعی مردم دارد؛ از این منظر، برپایی نمایشگاه ملی صنایع‌دستی در سمنان نیز اقدامی حائز اهمیت است که می‌تواند زمینه‌ساز تجربه‌ای متفاوت، شاد و فرهنگی برای خانواده‌ها و شهروندان باشد.

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن قدردانی از مجموعه عوامل اجرایی و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان، بر اهمیت استمرار حمایت از رویدادهای فرهنگی و هنری و فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت بیشتر مردم تأکید کرد.

انتهای پیام/