به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای سیاست‌های کلان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای ارتقای دانش تخصصی فعالان این حوزه و توسعه پایدار صنعت گردشگری، آزمون جامع دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش گردشگری استان گیلان روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد. در این دوره از آزمون که پس از شش ماه آموزش مستمر و تخصصی فراگیران برگزار شد، ۲۱۷ نفر از علاقه‌مندان و فعالان این حوزه با یکدیگر به رقابت علمی پرداختند.

یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، در حاشیه بازدید از روند برگزاری این آزمون، با اشاره به اهمیت محوری نیروی انسانی کارآمد در اکوسیستم گردشگری استان اظهار کرد: استان گیلان با دارا بودن تنوع و تعدد جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، روستایی و میراث ناملموس، یکی از قطب‌های اصلی در نقشه گردشگری کشور است و تحقق توسعه پایدار در این صنعت ارزش‌آفرین، پیش از هر چیز در گروی داشتن نیروی انسانی متخصص، حرفه‌ای و آشنا با استانداردهای نوین هتلداری، راهنمایی گردشگران و مدیریت مقصد است.

سلمان‌خواه با تأکید بر اینکه دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی نقش پل ارتباطی میان تئوری‌های دانشگاهی و بازار کار واقعی را ایفا می‌کنند، افزود: ۲۱۷ نفری که امروز در این آزمون جامع حضور یافته‌اند، پس از طی ماه‌ها آموزش فشرده در رشته‌های مختلف تخصصی گردشگری، آماده می‌شوند تا با دریافت گواهی‌نامه رسمی، به‌عنوان بازوان توانمند بخش خصوصی و دولتی، ارائه‌دهنده خدماتی فاخر، استاندارد و شایسته به گردشگران داخلی و خارجی در اقصی نقاط گیلان باشند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان در ادامه خاطرنشان کرد: دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری با همکاری مؤسسات آموزشی مجاز استان، نظارت مستمری بر کیفیت تدوین سرفصل‌ها و برگزاری این دوره‌ها دارد تا خروجی آن‌ها دقیقاً منطبق بر نیازهای روز بازار گردشگری و استانداردهای ملی و بین‌المللی باشد. اعطای گواهی‌نامه پایان دوره به پذیرفته‌شدگان این آزمون، مجوزی رسمی برای فعالیت حرفه‌ای آنان در سطح ملی و منطقه‌ای خواهد بود.

او در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های اساتید، دست‌اندرکاران حوزه آموزش و همکاران اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان گیلان، ابراز امیدواری کرد که با ورود این نیروهای تازه نفس و آموزش‌دیده به بدنه صنعت گردشگری گیلان، شاهد جهشی معنادار در کیفیت میزبانی، صیانت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری در استان باشیم.

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