به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ۱۰۴ نفر در آزمون جامع هماهنگ دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری در استان قم، همزمان با سراسر کشور شرکت کردند.

این آزمون روز جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در ۶ رشته‌ تخصصی شامل؛ راهنمایان گردشگری طبیعت‌گردی، راهنمایان گردشگری فرهنگی‌تاریخی، راهنمایان گردشگری داخلی، مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری و ارزیاب تأسیسات گردشگری در دبیرستان استعدادهای درخشان شهید قدوسی شهر قم برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این آزمون، پس از قبولی و دریافت مدارک و مجوزهای لازم، مجاز به فعالیت در حوزه‌های تخصصی گردشگری می‌شوند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیش‌تر درباره آزمون مذکور می‌توانند به معاونت‌ گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در بلوار ۱۵ خرداد، کوچه ۷.۱ (کوچه شهید محمد بادی) مراجعه کنند و یا در قم با تلفن ۳۷۰۶۵۰۰۰ با پیش‌شماره ۰۲۵ تماس بگیرند.

نشانی اینترنتی سامانه جامع آزمون گردشگری (ساجا) https://edutourism.mcth.ir است.

بر اساس این گزارش، امروز آزمون جامع هماهنگ دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری، به ‌صورت سراسری در ۳۱ مرکز استان و مناطق آزاد کشور (کیش، قشم و چابهار) برگزار ‌شد.

برگزاری این آزمون با هدف ارزیابی دانش و مهارت‌های تخصصی فراگیران و فراهم‌سازی زمینه ورود نیروهای آموزش‌دیده و توانمند به بازار کار گردشگری انجام می‌شود.

در مجموع ۵هزار و ۱۱۲ نفر در سراسر کشور برای شرکت در این آزمون ثبت‌نام کردند که استان تهران با یک‌هزار و ۱۱۷ نفر، بیش‌ترین تعداد ثبت‌نام‌کنندگان را به خود اختصاص داد.

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