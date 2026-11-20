به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، خیرالنساء امیری اظهار کرد: این آزمون روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور فراگیران و متقاضیان فعالیت حرفه‌ای در حوزه گردشگری شهرستان چابهار برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چابهار با اشاره به اهداف برگزاری این آزمون گفت: سنجش دانش تخصصی، ارزیابی مهارت‌های حرفه‌ای و اطمینان از آمادگی فراگیران برای ورود به بازار کار گردشگری از مهم‌ترین اهداف این آزمون است.

او افزود: این آزمون رشته‌های تخصصی مختلفی از جمله راهنمایان گردشگری، راهنمایان محلی، تورگردانی، مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و مدیریت تأسیسات گردشگری را دربرمی‌گیرد.

امیری با اشاره به اعتبار گواهینامه‌های این دوره‌ها بیان کرد: قبولی در آزمون جامع و تکمیل مراحل ارزیابی و آموزشی، زمینه صدور گواهینامه معتبر پایان دوره از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را فراهم می‌کند.

او ادامه داد: دارندگان این گواهینامه متناسب با رشته تخصصی خود و پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم، می‌توانند برای دریافت کارت حرفه‌ای راهنمای گردشگری، فعالیت به‌عنوان مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و همکاری تخصصی با تأسیسات و مجموعه‌های گردشگری اقدام کنند.

امیری خاطرنشان کرد: مدیران فنی واجد شرایط نیز می‌توانند در چارچوب ضوابط مربوط، مسئولیت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری را برعهده بگیرند.

او در پایان تأکید کرد: برگزاری این آزمون‌ها و دوره‌های تخصصی، گامی مؤثر در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص، ارتقای کیفیت خدمات و توسعه صنعت گردشگری در شهرستان چابهار است.

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