به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی‌اکبر شرفی، با اشاره به برگزاری آزمون جامع دوره‌های تخصصی گردشگری هم‌زمان با سراسر کشور، اظهار کرد: آزمون جامع دوره‌های تخصصی گردشگری با نظارت ناظر عالی اعزامی از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

معاون گردشگری استان زنجان با بیان این‌که آزمون از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز و تا ساعت ۱۳:۲۰ ادامه داشت، افزود: در این دوره مجموعاً ۸۲ نفر شرکت کردند که از این میان، ۴۱ نفر در رشته مدیریت فنی، ۳۷ نفر در رشته راهنمای گردشگری و ۴ نفر در رشته مدیریت تأسیسات گردشگری آزمون دادند. شرفی همچنین خاطرنشان کرد که علاوه بر فراگیران استان، داوطلبانی از چند استان دیگر نیز میهمان زنجان در این آزمون بودند.

او بیان کرد: با اشاره به رشته‌های مورد آزمون، از شرکت‌کنندگان در حوزه‌های راهنمایان داخلی، راهنمایان طبیعت‌گردی تطبیقی، دوره فرهنگی تطبیقی، مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری، مدیریت فنی خدمات مسافرتی و ارزیاب تأسیسات ساختمانی نام برد.

شرفی درباره روند برگزاری آزمون‌ها گفت: آزمون‌های جامع گردشگری به‌طور معمول سالانه دو بار برگزار می‌شود، اما امسال به‌دلیل شرایط ناشی از جنگ، برگزاری آزمون به یک نوبت محدود شد.

او با تأکید بر اهمیت سنجش دانش و توانمندی تخصصی، افزود: آزمون‌های جامع، از مراحل کلیدی ارزیابی فراگیران دوره آموزشی به‌شمار می‌روند. موفقیت در این آزمون، در کنار طی کردن مراحل تکمیلی، زمینه دریافت گواهینامه‌های تخصصی و فعالیت حرفه‌ای در بخش‌های مختلف صنعت گردشگری را فراهم می‌کند.

معاون گردشگری استان زنجان در پایان با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت خدمات، اظهار کرد: توسعه آموزش‌های تخصصی و سنجش مستمر مهارت فعالان این حوزه، از الزامات توسعه صنعت گردشگری است و تربیت نیروی حرفه‌ای، نقش به‌سزایی در بهبود تجربه سفر و افزایش رضایتمندی گردشگران دارد.

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