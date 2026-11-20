به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محسن صادقی، استاندار زنجان، ظهر امروز ۲۹ آبان ۱۴۰۵، در اقدامی برای بررسی وضعیت آثار تاریخی استان، از عمارت‌های تاریخی حکیمیان و بهمنی و همچنین موزه شهدا بازدید کرد. در این بازدید با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، از آخرین وضعیت این بناها و اقدامات انجام‌شده برای احیا و بهره‌برداری از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی آن‌ها مطلع شد.

هدف از این بازدید، بررسی دقیق پتانسیل‌های بناهای تاریخی احیاشده و نقش کلیدی آن‌ها در توسعه زیرساخت‌های گردشگری و رونق اقتصادی استان بود.

استاندار زنجان در جریان بازدید از عمارت تاریخی حکیمیان، وضعیت جاری این بنا و موضوع تأمین اعتبار جهت تکمیل و ساماندهی بخش‌های باقی‌مانده را مورد بررسی قرار داد. همچنین، بازدید از دفتر بنیاد ایران‌شناسی مستقر در عمارت تاریخی بهمنی و موزه شهدای استان، از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

موزه شهدای استان هم‌اکنون در فضای تاریخی دایر است و از ظرفیت‌های این بنا برای حفظ حافظه تاریخی و آموزش‌های فرهنگی استفاده می‌شود.

سید میکائیل موسوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نیز در این بازدید، ضمن اشاره به برنامه‌های پیش‌رو، بر اهمیت تعامل میان نهادهای اجرایی و بخش میراث‌فرهنگی برای حفظ و ارتقای سطح گردشگری در استان تأکید کرد.

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