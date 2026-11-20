به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی با اشاره به پیشینه خانه حکیمیان روز ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: خانه حکیمیان در محله قدیمی حق‌وردی زنجان قرار دارد و قدمت آن به اواخر دوره قاجار می‌رسد. این خانه متعلق به ادیب عزیزالله حکیمیان، پزشک طب سنتی زنجان بوده که بر اساس بررسی‌ها، نیاکان او از شاگردان ابن‌سینا دانسته شده‌اند. به همین دلیل، این بنا تنها یک ساختمان تاریخی نیست؛ یک سند زنده از پیوند دانش، طب و فرهنگ در زنجان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان با بیان اینکه خانه حکیمیان از دو بنا تشکیل شده است، تصریح کرد: بخش اصلی متعلق به دوره مظفرالدین‌شاه قاجار و با مساحتی بیش از ۹۰۰ متر مربع است و بخش دیگر به اواخر دوره پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم بازمی‌گردد که بیش از ۲۰۰ متر مربع وسعت دارد. مجموعه‌ای با این وسعت و با این پیشینه، در بافت تاریخی شهر، فرصتی استثنایی برای فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی محسوب می‌شود.

او با تأکید بر اینکه این اثر با شماره ۳۱۷۷۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، خاطرنشان کرد: ثبت ملی، حق و تکلیف ایجاد می‌کند. حق حفاظت و تکلیف احیا. بر همین اساس، پیش از این نیز تفاهم‌نامه‌ای میان اداره کل راه و شهرسازی و این اداره کل برای مرمت و احیای بنا با کاربری فرهنگی و گردشگری منعقد شد و بخشی از مرمت‌ها انجام شده است. اما تجربه نشان داد که احیای پایدار یک بنای تاریخی، بدون مالکیت و بدون امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، ناقص می‌ماند.

موسوی با اشاره به برنامه پیشنهادی برای این خانه گفت: طرح ما روشن است: تبدیل خانه حکیمیان به موزه فرهنگ عامه. در این فضا، کارگاه‌های آموزش صنایع دستی استان مانند چاقوسازی، ملیله‌کاری و فرش‌بافی، کلاس‌های آموزش هنرهای سنتی، نشست‌های ادبی و تاریخی، و برنامه‌های آموزش میراث فرهنگی برای کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد. همچنین بخشی از بنا می‌تواند به معرفی شخصیت حکیمیان و تاریخ طب سنتی در زنجان اختصاص یابد.

او افزود: خانه‌های تاریخی زنجان مانند خانه ذوالفقاری و خانه توفیقی نشان داده‌اند که وقتی یک بنای تاریخی کاربری فرهنگی می‌گیرد، هم مرمت آن پایدار می‌شود و هم به مقصد گردشگری شهر تبدیل می‌شود. خانه حکیمیان می‌تواند حلقه تازه‌ای در زنجیره گردشگری بافت تاریخی زنجان باشد و مسیر بازدید گردشگران را از بازار تاریخی به محله حق‌وردی امتداد دهد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان در پایان با اشاره به اهمیت همکاری بین‌دستگاهی گفت: «از اداره کل راه و شهرسازی استان و همه دستگاه‌هایی که در این مسیر همراه بوده‌اند، سپاسگزارم. درخواست ما این است که فرایند انتقال مالکیت خانه حکیمیان به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان با همکاری استانداری و شورای حفظ حقوق بیت‌المال تسریع شود. ما آماده‌ایم که پس از انتقال مالکیت، در کوتاه‌ترین زمان، طرح مرمت و احیای بنا را با مشارکت بخش خصوصی، هنرمندان و تشکل‌های صنایع دستی اجرا کنیم. خانه حکیمیان نباید فقط محافظت شود؛ باید زندگی کند.

او گفت: خانه حکیمیان در محله حق‌وردی زنجان قرار دارد و با شماره ۳۱۷۷۲ در فهرست آثار ملی ثبت شده است و این خانه متعلق به ادیب عزیزالله حکیمیان، پزشک طب سنتی زنجان بوده و قدمت بخش اصلی آن به دوره مظفرالدین‌شاه قاجار می‌رسد. با بیان اینکه مجموعه از دو بنا با مساحت‌های بیش از ۹۰۰ و ۲۰۰ متر مربع تشکیل شده است.

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