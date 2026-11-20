به گزارش خبرنگار میراث آریا، مسعود بیات‌منش، روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه در نشست بررسی راهکارهای احیای چمنزار سلطانیه، بر ضرورت توجه جدی به حفاظت و احیای این عرصه طبیعی تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در این نشست که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرماندار شهرستان سلطانیه برگزار شد، اظهار کرد: مسائل، مشکلات و راهکارهای احیای چمنزار تاریخی سلطانیه باید با استفاده از ظرفیت کارشناسی دستگاه‌های مرتبط و بر مبنای مطالعات علمی بررسی و برای اجرای آن برنامه‌ریزی شود.

او با اشاره به ارائه نتایج مطالعات جامع احیای چمنزار سلطانیه در این نشست، بر ضرورت بازبینی راهکارهای اجرایی ارائه‌شده تأکید کرد و افزود: برای عملیاتی شدن نتایج مطالعات، لازم است نقش و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های مرتبط به‌صورت دقیق مشخص شود.

بیات‌منش ادامه داد: احیای چمنزار سلطانیه نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، استفاده از دیدگاه‌های تخصصی و تدوین برنامه‌ای منسجم است و اقدامات اجرایی باید بر پایه یافته‌های علمی و متناسب با شرایط طبیعی و اقلیمی منطقه انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان گفت: چمنزار سلطانیه یکی از مهم‌ترین عرصه‌های طبیعی در شرق استان زنجان و شمال شهرستان سلطانیه است که طی دهه‌های اخیر، به دلایل مختلف با روند تخریب مواجه شده است.

او بیان کرد: کاهش میزان بارندگی، تغییر الگوی بارش، توزیع نامناسب زمانی بارندگی و مداخلات انسانی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تخریب این عرصه طبیعی به‌شمار می‌رود. استمرار این شرایط، ضرورت اجرای اقدامات حفاظتی و احیایی هدفمند را دوچندان کرده است.

در این نشست، گزارش مطالعات جامع چمنزار سلطانیه و راهکارهای پیشنهادی برای احیای آن ارائه شد و مدیران دستگاه‌های اجرایی حاضر، مسائل و چالش‌های موجود در مسیر حفاظت، مدیریت و بازسازی این عرصه طبیعی را بررسی کردند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در پایان بر پیگیری مصوبات نشست، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و تبدیل نتایج مطالعات به اقدامات اجرایی تأکید کرد.

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