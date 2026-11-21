به گزارش خبرنگار میراث آریا، دومین نمایشگاه اقوام ایرانی از ۲۵ تا ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور شرکت‌کنندگانی از پنج استان کشور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اردبیل برگزار شد. در این نمایشگاه، شرکت‌کنندگان به عرضه تولیدات بومی، صنایع‌دستی، غذاهای محلی و سوغات مناطق خود پرداختند و هم‌زمان جشنواره اقوام ایرانی نیز با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری برگزار شد.

این رویداد فرهنگی و گردشگری با استقبال گسترده شهروندان و علاقه‌مندان همراه بود و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و صنایع‌دستی مناطق مختلف کشور فراهم کرد. بازدیدکنندگان در جریان برگزاری نمایشگاه با بخشی از آداب‌ورسوم، سنت‌ها، پوشش‌های محلی و جلوه‌های متنوع فرهنگ اقوام ایرانی آشنا شدند.

همچنین در طول پنج روز برگزاری این رویداد، جشن اقوام به‌صورت روزانه و با حضور گروه‌های هنری از پنج استان کشور برگزار شد و هنرمندان با اجرای موسیقی‌های محلی، رقص‌های آیینی و برنامه‌های نمایشی، بخشی از میراث فرهنگی ناملموس و تنوع فرهنگی مناطق مختلف ایران را به نمایش گذاشتند.

دومین نمایشگاه اقوام ایرانی در اردبیل در راستای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان‌ها، تقویت تعاملات فرهنگی میان اقوام و حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان بومی برگزار شد و زمینه‌ای برای آشنایی بیشتر نسل امروز با سنت‌ها، آیین‌ها و داشته‌های ارزشمند فرهنگی اقوام ایرانی فراهم آورد.

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