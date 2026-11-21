به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن عصر جمعه ۲۹ آبان‌ماه، اظهار کرد: جشنواره نان گرده گیلان‌غرب در راستای تحقق موضوع ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری، از راهبرد ساماندهی مقصدها و مسیرهای جدید گردشگری در سند تحول دولت مردمی، در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است.

معاون گردشگری استان کرمانشاه افزود: ثبت رویدادهای بومی و محلی در تقویم گردشگری کشور، علاوه بر حفظ و معرفی میراث ناملموس و هویت فرهنگی مناطق، زمینه‌ای برای تبدیل داشته‌های فرهنگی و سنتی به جاذبه‌های گردشگری و جذب گردشگران داخلی و خارجی فراهم می‌کند.

او با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره‌های بومی و محلی در رونق اقتصادی مناطق گفت: این رویدادها می‌توانند با ایجاد انگیزه برای سفر، افزایش ماندگاری گردشگران، معرفی محصولات و خوراک‌های محلی و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، به توسعه کسب‌وکارهای خرد و ایجاد اشتغال در جوامع محلی کمک کنند.

روشن ادامه داد: نان گرده به‌عنوان یکی از جلوه‌های فرهنگ غذایی و سنت‌های بومی گیلان‌غرب، ظرفیت ارزشمندی برای معرفی سبک زندگی، آداب و رسوم و هویت فرهنگی این منطقه است و ثبت جشنواره آن می‌تواند زمینه شناساندن هرچه بیشتر این ظرفیت به گردشگران و علاقه‌مندان فرهنگ بومی را فراهم کند.

او در پایان تأکید کرد: رویکرد معاونت گردشگری استان، شناسایی و حمایت از رویدادهای ریشه‌دار و هویت‌محور در شهرستان‌های مختلف است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و آیینی هر منطقه، مسیرهای جدید گردشگری تعریف و زمینه توزیع متوازن سفر و رونق گردشگری در سراسر استان فراهم شود.

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