به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیروس ادیب عصر جمعه ۲۹ آبان‌ماه اظهار کرد: جشنواره «برنج و هلیره» شهرستان گیلان‌غرب در راستای توسعه رویدادمحور گردشگری و معرفی ظرفیت‌های بومی و فرهنگی منطقه، در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان‌غرب افزود: بر اساس سند ثبت این رویداد، ثبت جشنواره در چارچوب تحقق اهداف سند تحول دولت مردمی و با رویکرد ساماندهی و حرفه‌ای‌سازی گردشگری، به‌ویژه راهبرد ساماندهی مقصدها و مسیرهای جدید گردشگری انجام شده است.

او تصریح کرد: برگزاری و ثبت رویدادهای بومی و فرهنگی، علاوه بر پاسداشت سنت‌ها و داشته‌های ارزشمند منطقه، زمینه معرفی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان، جذب گردشگران و رونق اقتصادی جوامع محلی را فراهم می‌کند.

ادیب ابراز امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی مناسب و مشارکت فعال مردم و دستگاه‌های مرتبط، جشنواره «برنج و هلیره» به یکی از رویدادهای شاخص گردشگری غرب استان کرمانشاه تبدیل شود و نقش مؤثری در معرفی هویت فرهنگی و ظرفیت‌های گردشگری گیلان‌غرب ایفا کند.

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