به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن عصر جمعه ۲۹ آبان‌ماه، اظهار کرد: کودکان سرمایه‌های ارزشمند جامعه و نسل آینده حافظان میراث‌فرهنگی و هویت تاریخی هر سرزمین هستند و آشنایی آن‌ها با ظرفیت‌های گردشگری از سنین کودکی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نگرشی مثبت نسبت به میراث‌فرهنگی، حفظ آثار تاریخی و معرفی جاذبه‌های گردشگری باشد.

معاون گردشگری استان کرمانشاه، افزود: گردشگری کودک یکی از رویکردهای مهم در فرهنگ‌سازی و توسعه پایدار گردشگری است که با فراهم کردن فرصت‌های آموزشی و تجربه‌های جذاب، کودکان را با تاریخ، فرهنگ، آداب‌ورسوم و جاذبه‌های سرزمین خود آشنا می‌کند و حس تعلق و مسئولیت‌پذیری آن‌ها را نسبت به حفظ داشته‌های فرهنگی و تاریخی افزایش می‌دهد.

او با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر این استان در حوزه گردشگری تصریح کرد: کرمانشاه با برخورداری از آثار تاریخی و محوطه‌های باستانی ارزشمند، جاذبه‌های طبیعی، فرهنگ غنی و آیین‌های بومی و محلی، ظرفیت‌های فراوانی برای معرفی به نسل کودک و نوجوان دارد و آشنایی کودکان با این گنجینه‌ها می‌تواند آن‌ها را به سفیران کوچک گردشگری استان تبدیل کند.

روشن ادامه داد: برگزاری برنامه‌های گردشگری در محیط‌های آموزشی، به‌ویژه مدارس مناطق کمتر برخوردار، فرصتی ارزشمند برای ایجاد عدالت در دسترسی به فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری است تا کودکان فارغ از شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های خود، امکان آشنایی و تجربه فعالیت‌های مرتبط با گردشگری را داشته باشند.

او تصریح کرد: در همین راستا، جشنواره گردشگری کودک به مناسبت روز جهانی کودک در یکی از مدارس کرمانشاه با محوریت مناطق محروم برگزار می‌شود تا ضمن ایجاد فضایی شاد و آموزنده، زمینه آشنایی دانش‌آموزان با جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان فراهم شود.

معاون گردشگری استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: سرمایه‌گذاری فرهنگی بر روی کودکان، سرمایه‌گذاری برای آینده گردشگری استان است؛ چراکه تربیت نسلی آگاه به ارزش‌های تاریخی و فرهنگی، می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از میراث‌فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری کرمانشاه در سال‌های آینده داشته باشد.

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