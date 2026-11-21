نمایشگاه گروهی نقاشی «داوار به نام سرزمین مادری» با حضور و مشارکت ۱۷ هنرمند کودک و نوجوان، جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در گالری هنری محام اهواز گشایش یافت. این نمایشگاه با محوریت بازآفرینی آیین‌ها، سنت‌ها، فرهنگ و هویت ایرانی از دریچه نگاه نسل جدید، تا ۱۱ آذرماه میزبان علاقه‌مندان به هنر و میراث فرهنگی است.

شقایق تیلایی، تسهیلگر هنر کودک و نوجوان، ایده‌پرداز و برگزارکننده این نمایشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به شکل‌گیری ایده برگزاری این رویداد هنری اظهار کرد: «داوار به نام سرزمین مادری» از دل یک تجربه تلخ در جریان جنگ چهل‌روزه شکل گرفت. زمانی که بر اثر لرزش ناشی از بمباران‌ها، چند اثر هنرجویانم از دیوار کارگاه به زمین افتاد، اندوه عمیقی وجودم را فرا گرفت. همان اتفاق باعث شد بیش از گذشته به این موضوع فکر کنم که ایران ما سرزمینی غنی از فرهنگ، آیین‌ها، سنت‌ها و داشته‌های تاریخی است و باید این ظرفیت‌ها را به نسل کودک و نوجوان معرفی کنیم.

او افزود: پس از آن تصمیم گرفتم با کودکان و نوجوانان درباره ایران و میراث ارزشمند آن گفت‌وگو کنم و زمینه‌ای فراهم آورم تا آن‌ها بتوانند با شناخت و درک شخصی خود، سرزمین مادری‌شان را به تصویر بکشند. این تصمیم آغاز پروژه‌ای هنری با موضوع فرهنگ و هویت ایرانی شد که حاصل آن در نمایشگاه «داوار» به نمایش درآمده است.

تیلایی با تأکید بر اهمیت انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده بیان کرد: آیین‌ها و سنت‌های کهن صرفاً یادگارهایی از گذشته نیستند، بلکه روایت‌های زنده‌ای از حافظه تاریخی و فرهنگی مردمان یک سرزمین به شمار می‌روند که در گذر زمان شکل گرفته‌اند و بخش مهمی از هویت جمعی ما را می‌سازند. «داوار» تلاشی برای نگاهی دوباره به این میراث، این بار از دریچه چشم و خیال آینده‌سازان ایران است.

برگزارکننده نمایشگاه ادامه داد: در این پروژه تلاش کردیم بستری برای مواجهه، شناخت و کشف مفاهیم فرهنگی فراهم کنیم تا کودکان و نوجوانان هفت تا ۱۳ ساله به‌جای بازتولید صرف آنچه از گذشته به آن‌ها منتقل شده است، با تکیه بر تجربه، نگاه و تخیل خود به تفسیر و بازآفرینی میراث فرهنگی بپردازند.

او با اشاره به رویکرد محتوایی نمایشگاه گفت: هر سرزمین قصه‌هایی در دل خود دارد که از گذشته به امروز رسیده‌اند و در نگاه هر نسل، رنگ و معنایی تازه پیدا می‌کنند. «داوار» روایت نگاه‌های تازه، خیال‌های رنگارنگ و برداشت‌های شخصی هنرمندان کودک و نوجوان است؛ سفری تصویری به دنیایی آشنا که این بار از دریچه‌ای متفاوت به تماشا گذاشته می‌شود. گاهی برای دوباره دیدن سرزمینمان کافی است از دریچه نگاه نسل تازه به آن بنگریم.

تیلایی آثار ارائه‌شده در این نمایشگاه را حاصل پیوند خاطره، سنت و تخیل کودکانه دانست و افزود: در این مجموعه، وطن در نگاه و خیال نسلی نو دوباره متولد می‌شود و مخاطب با برداشت‌های متفاوتی از فرهنگ، آیین‌ها، هنرهای بومی، بناهای تاریخی و جلوه‌های هویتی ایران مواجه خواهد شد.

در نمایشگاه گروهی «داوار به نام سرزمین مادری»، ۱۷ هنرمند کودک و نوجوان با آثار خود حضور دارند. امیر بهادر بهروزی با اثر «تیرگان»، مهربد بازو با اثر «سیمرغ بر فراز یزد زیبا»، راستین پیری با اثر «از یک دف تا هزار دف»، مرسانا چنانه با اثر «جشن جان ایران»، مانی چهارده‌چریک با اثر «میراث پهلوانان»، نیکداد چهارده‌چریک با اثر «بهار به روایت تکم»، دانیال جهانی با اثر «نقش و نگار بازار فرش»، روشنا قاضی با اثر «هنر ایرانی» و مهرگان کردانی با اثر «مهرگان» در این رویداد هنری مشارکت دارند.

همچنین کیانا کیانی شاوند با اثر «هله گَر»، جانان لرکی با اثر «چهارسوق شیراز»، آناشید مرادی با اثر «جادوی گل رز»، رکسانا محمودی با اثر «سینی‌های رنگی»، یزدان نیسی با اثر «کوچ عشایر لر در آغوش بهار»، دلان سردابی با اثر «کارون و جریان زندگی»، لیانا ظاهری با اثر «خانه رویایی من»، جانان فضلعلی‌پور با اثر «ماندانا و شکوه تخت جمشید» و آدرین فیض‌کاظمی با اثر «خلیج فارس؛ آبی ایران» آثار خود را به نمایش گذاشته‌اند.

شقایق تیلایی، ایده‌پرداز و برگزارکننده این نمایشگاه، دانش‌آموخته رشته نقاشی و کاردانی گرافیک از دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی اهواز است. او همچنین در حوزه تسهیلگری هنر کودک و نوجوان آموزش دیده و دارای گواهینامه‌های تخصصی و بین‌المللی در زمینه آموزش هنر و روان‌شناسی نقاشی کودک است.

از جمله فعالیت‌های بین‌المللی و افتخارات آموزشی او می‌توان به حضور در نمایشگاه مشترک کودکان ایران و هلند در گالری آتشزاد و نمایشگاه مشترک کودکان ایران و کره جنوبی با عنوان «رویای من» در سال ۲۰۲۳، کسب عنوان طلای هنرآموزان در رویدادهای هنری ایران و بوسان کره جنوبی، دریافت مدال طلای هنرآموزان از لویی فرانسه در سال ۲۰۲۴، تقدیر در پنجاهمین جشنواره صلح شهرداران ژاپن در هیروشیما و کسب هفت مدال طلا در جشنواره کودکان بیمار تهران و برزیل اشاره کرد.

او همچنین در سال ۲۰۲۵ چهار مدال برنز جشنواره مینی‌آرتیست صربستان را کسب کرد و به‌عنوان مدرس برتر مورد تقدیر قرار گرفت. دریافت تقدیرنامه‌هایی از مجموعه‌های بین‌المللی مرتبط با یونیسف و مؤسسه لویی فرانسوا و کسب عنوان مدرس برتر این مؤسسه در سال ۲۰۲۶ از دیگر سوابق اوست. تیلایی پیش از این نیز نمایشگاه آثار هنرجویان خود را با عنوان «رنگینه خیال» در سال ۱۴۰۴ در گالری محام اهواز برگزار کرده بود.

نمایشگاه «داوار به نام سرزمین مادری» تا ۱۱ آذر ۱۴۰۵ در گالری هنری محام اهواز برپاست و تلاش دارد با پیوند هنر کودک و نوجوان با میراث فرهنگی، زمینه‌ای برای شناخت، بازخوانی و انتقال ارزش‌های هویتی ایران به نسل آینده فراهم کند.

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