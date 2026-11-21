به گزارش خبرنگار میراث آریا، پوران غندالی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان پردیس، با اشاره به اهمیت تاریخی و معماری پل جاجرود اظهار کرد: این پل به‌عنوان قدیمی‌ترین پل شرق استان تهران، از آثار ارزشمند تاریخی منطقه به شمار می‌رود و حفاظت و صیانت از آن نیازمند توجه و برنامه‌ریزی مستمر است.

او با اشاره به وضعیت بخش‌هایی از سازه پل افزود: دهانه غربی پل در اثر فشار ناشی از حجم بالای آب و در پی عملیات فلاشینگ سد لتیان دچار تخریب شدید شده و در وضعیت تخریب شدید قرار دارد. ازاین‌رو، تأمین اعتبار لازم برای انجام اقدامات مرمتی و حفاظتی و جلوگیری از گسترش آسیب‌ها ضروری است.

غندالی تأکید کرد: مرمت به‌موقع و اصولی پل تاریخی جاجرود، علاوه بر جلوگیری از گسترش آسیب‌های سازه‌ای، نقش مهمی در حفظ هویت تاریخی و میراث معماری منطقه و انتقال این اثر ارزشمند به نسل‌های آینده دارد.

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