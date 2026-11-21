به گزارش میراث آریا، مرتضی نیکرو رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پاکدشت اظهار کرد: این نمایشگاه با همکاری مریم کاکاوند، از فعالان بخش خصوصی، با هدف حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی، معرفی و عرضه مستقیم محصولات بومی و توسعه بازار فروش تولیدات هنری راه‌اندازی شده است.

او افزود: ایجاد فضاهای دائمی برای عرضه صنایع‌دستی، علاوه بر حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان، زمینه آشنایی بیشتر شهروندان و گردشگران با ظرفیت‌ها و تنوع هنرهای سنتی و بومی شهرستان را فراهم می‌کند.

نیکرو با تأکید بر اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه صنایع‌دستی گفت: توسعه چنین فضاهایی می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی هنرمندان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت جایگاه صنایع‌دستی در اقتصاد محلی داشته باشد.

نشانی نمایشگاه: پاکدشت، خیابان مقداد، پلاک ۳۸

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