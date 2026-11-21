به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا عباسی روز شنبه ۳۰ آبان‌ماه جاری گفت: در آزمون جامع گردشگری ۲۳ نفر از فعالان حوزه گردشگری با یکدیگر رقابت کردند.

رئیس گروه بازاریابی، آموزش و توسعه گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: از مجموع شرکت‌کنندگان در این آزمون هشت نفر در حوزه راهنمای گردشگری داخلی، چهار نفر در بخش راهنمای گردشگری فرهنگی، هشت نفر در قسمت مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهان‌گردی و سه نفر در حوزه مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری بوده‌اند.

عباسی تصریح کرد: نتایج آزمون جامع گردشگری چهارمحال و بختیاری به‌زودی مشخص و اعلام می‌شود.

او یادآور شد: چهارمحال و بختیاری با برخورداری از افزون‌بر ۸۰۰ جاذبه گردشگری یکی از مهم‌ترین مقصدهای سفر برای گردشگران داخلی و خارجی بوده که در طول سال میزبان مسافران زیادی است.

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