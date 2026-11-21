به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نیما اقتداری، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان میناب روز شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ با بیان این مطلب گفت: آیین تغییر نام و رونمایی از تابلوی جدید هتل جهانگردی میناب با حضور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی، رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان هرمزگان و جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان میناب افزود: تغییر نام این مجموعه به «هتل جهانگردی میناب ۱۶۸» با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم مدرسه شجره‌طیبه میناب و با تصویب هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی انجام شده است.

او بیان کرد: این اقدام نمادی از پاسداشت یاد و نام شهدای دانش‌آموز میناب و پیوند صنعت گردشگری با هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این شهرستان است.

اقتداری با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری میناب، ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی و همکاری مجموعه‌های مرتبط، زمینه ارتقای خدمات و تقویت ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان فراهم شود.

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