به گزارش خبرنگار میراث آریا، پوران غندالی اظهار کرد: مسیل رودخانه جاجرود و ارتفاعات مشرف بر دره و رودخانه، از گذشته تاکنون یکی از محورهای شناخته‌شده تفریح و گشت‌وگذار برای ساکنان بومی منطقه و اهالی تهران قدیم بوده است؛ ظرفیتی که ریشه در پیشینه تاریخی و پیوند دیرینه انسان با طبیعت این منطقه دارد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان پردیس افزود: با اشاره به اهمیت پل تاریخی جاجرود تصریح کرد: این پل با قدمتی حدود ۸۰۰ سال، از یادگارهای ارزشمند دوره سلجوقی و از شاخص‌ترین آثار تاریخی شرق استان تهران به شمار می‌رود که در مسیر ارتباطی تاریخی ری باستان به مناطق کوهستانی طبرستان قرار داشته و می‌تواند به‌عنوان حلقه اتصال گردشگری تاریخی و طبیعی منطقه ایفای نقش کند.

او ادامه داد: وجود ظرفیت‌های طبیعی در کنار آثار تاریخی، زمینه مناسبی برای حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و بهره‌گیری هدفمند از توان جوامع محلی فراهم کرده است. همچنین امتداد این محور تا روستای سنجریان و برخورداری از ظرفیت‌های بومی می‌تواند زمینه‌ساز رونق فعالیت‌های گردشگری و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید برای ساکنان منطقه باشد.

غندالی خاطرنشان کرد: بازآفرینی مسیرهای گردشگری پیاده‌روی و کوه‌پیمایی، توسعه عرضه صنایع‌دستی محلی، ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی و توجه به گردشگری سالمندان و گردشگری طبیعت‌محور، از جمله برنامه‌ها و فرصت‌هایی است که می‌تواند در چارچوب یک طرح جامع گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان پردیس در پایان تأکید کرد: تحقق این چشم‌انداز مستلزم برنامه‌ریزی اصولی، مشارکت سرمایه‌گذاران، استفاده از ظرفیت جوامع محلی و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و ضوابط حفاظت از میراث‌فرهنگی است. با چنین رویکردی، محور گردشگری جاجرود می‌تواند به‌عنوان یکی از الگوهای توسعه گردشگری پایدار و منطقه پایلوت گردشگری شهرستان پردیس مطرح شود.

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