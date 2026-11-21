به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهادر نوروزی روز شنبه ۳۰ آبان‌ماه جاری گفت: موزه شارقی بروجن به‌منظور تبدیل به موزه باستان‌شناسی تا پایان سال‌جاری بهره‌برداری می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بروجن افزود: زمین اصلی این موزه از سوی کاوه شارق بروجنی اهدا و با هدف ایجاد موزه به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری واگذار شده است.

نوروزی تصریح کرد: برای اجرای این پروژه در سال گذشته ۵۰ میلیارد ریال و در سال جاری ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت.

او یادآور شد: از نظر سازه‌ای کار زیادی باقی نمانده است بلکه بخش عمده اقدامات مورد نیاز به تجهیز موزه مربوط می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بروجن اضافه کرد: تلاش می‌شود این مجموعه تا پایان سال‌جاری تکمیل و بهره‌برداری شود.

او گفت: در همین راستا قرار است موزه شارقی بروجن به موزه باستان‌شناسی تبدیل شود تا علاقه‌مندان از این ظرفیت مهم بهره‌گیری لازم را داشته باشند.

نوروزی به ظرفیت موزه‌ای شهرستان بروجن اشاره و تأکید کرد: بروجن چهار موزه شامل موزه مردم‌شناسی خانه حفیظی‌ها، موزه شهر پل مصلای بروجن، موزه علوم‌پزشکی و موزه خانه قنبری‌ها با کاربری صنایع‌دستی را دارد.

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