به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهادر نوروزی روز شنبه ۳۰ آبان‌ماه جاری گفت: علی ناصری بروجنی از چهره‌های فرهنگی شهر بروجن تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد ریال برای مرمت این بنای تاریخی هزینه کرده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بروجن افزود: این بنا متعلق به دوره پهلوی است و در ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

نوروزی تصریح کرد: خانه تاریخی ناصری از آثار شاخص بروجن به‌شمار می‌رود و مالک با هدف نگهداری و حفاظت از این اثر تاریخی، مرمت آن را با هزینه شخصی انجام می‌دهد.

او یادآور شد: برای تکمیل مرمت خانه تاریخی ناصری بروجن ۵۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.

نوروزی اضافه کرد: در صورت تمایل مالک، امکان صدور مجوز بهره‌برداری از این بنا به‌عنوان هتل سنتی در بخش گردشگری وجود دارد.

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