به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عباس درخور شامگاه جمعه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۵ با تجلیل از مدیرعامل باشگاه فولاد هرمزگان، از اقدام تیم رسانه‌ای این باشگاه در استفاده از نمادها و جاذبه‌های گردشگری شهرستان خمیر در طراحی پوسترها و تیزرهای تبلیغاتی مسابقات لیگ برتر فوتسال تقدیر کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خمیر این اقدام را گامی ارزشمند در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری شهرستان خمیر دانست و گفت: هم‌افزایی ورزش با نهادها و مجموعه‌های مختلف، زمینه‌ساز رشد و توسعه مناطق و معرفی بهتر ظرفیت‌های آن‌هاست.

او افزود: باشگاه‌های ورزشی می‌توانند فراتر از میدان مسابقه، در معرفی هویت بومی و جاذبه‌های گردشگری شهرها و مناطق مختلف نقش‌آفرین باشند. استفاده از نمادهای گردشگری خمیر در تولیدات رسانه‌ای باشگاه فولاد هرمزگان، نمونه‌ای ارزشمند از این تعامل است.

درخور تأکید کرد: توجه به جاذبه‌های گردشگری خمیر در تولیدات رسانه‌ای یک باشگاه ورزشی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های این شهرستان و پیوند ورزش با فرهنگ، میراث و گردشگری فراهم می‌کند.

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