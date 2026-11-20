به گزارش میراث‌آریا، علی رضایی که پیش از حضور در سریال «سرباز کوچک امام» تجربه بازیگری نداشته، نقش نوجوانی مهدی طحانیان را در این مجموعه تلویزیونی ایفا می‌کند.

بخش مربوط به اردوگاه اسیران ایرانی در سریال «سرباز کوچک امام» در شهرک دفاع مقدس فیلمبرداری می‌شود و این لوکیشن میزبان تصویربرداری بخش‌هایی از مجموعه است.

سریال «سرباز کوچک امام» به کارگردانی علی غفاری و تهیه‌کنندگی سعید سعدی برای سیمافیلم تولید می‌شود. داریوش کاردان، محسن قصابیان و حمید ابراهیمی دیگر بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند. محسن قصابیان نقش پدر مهدی طحانیان را بازی می‌کند.

داستان سریال درباره نوجوان آزاده‌ای است که با تذکر شجاعانه‌اش به یک خبرنگار زن خارجی برای رعایت حجاب، به نمادی از غیرت و باورهای نسل نوجوان دفاع مقدس تبدیل شد.

انتهای پیام/