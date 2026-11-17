به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم شهرانی روز سه‌شنبه ۲۵ آبان‌ماه جاری گفت: هزینه مورد نیاز برای ساخت این اردوگاه گردشگری ۱۲۰ میلیارد ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین می‌شود.

سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: با بهره‌برداری از این اردوگاه گردشگری در شهرستان اردل زمینه اشتغال‌زایی مستقیم شِش نفر فراهم خواهد شد.

شهرانی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانه‌های بزرگی مانند زاینده‌رود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که به‌واسطه جاذبه‌ها بی‌شمار در حوزه طبیعت‌گردی به‌عنوان بهشت بوم‌گردی ایران معروف شده است.

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