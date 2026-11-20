به‌گزارش میراث‌آریا، محمود باقری روز جمعه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد : با توجه به فصل خزان در روستای تاریخی گلابر، از آنجایی که دهکده گردشگری گلابر یکی از جاذبه‌های گردشگری طبیعی و مقصد اصلی گردشگران از شهرهای همجوار است، نظارت بر ارائه خدمات این دهکده، از اولویت‌های اصلی اداره‌های نظارتی است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ایجرود افزود: در این بازدیدها وضعیت بهداشتی و نحوه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در واحدهای گردشگری مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت.

او بیان کرد: دهکده گردشگری گلابر در شهرستان ایجرود شاهد افزایش حضور گردشگران و توجه بیشتر علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی و گردشگری منطقه بوده است. این مجموعه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و چشم‌انداز زیبای سد گلابر، به یکی از مقاصد جذاب گردشگری شهرستان تبدیل شده است.

باقری بیان کرد: توسعه گردشگری پایدار نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، نظارت مستمر و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاران است و تحقق این مؤلفه‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و ارتقای جایگاه گردشگری شهرستان ایفا کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ایجرود خاطرنشان کرد: حمایت از طرح‌های گردشگری به عنوان پیشران توسعه، از سیاست‌های کلان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است و در سطح شهرستان نیز تلاش داریم با تسهیل فرآیندها، رفع موانع اداری و ارائه مشاوره‌های تخصصی، زمینه فعالیت مؤثر سرمایه‌گذاران را فراهم کنیم.

او تاکید کرد: شهرستان ایجرود یکی از مناطق مستعد بوم‌گردی و اکوتوریسم است. ین مجموعه تفریحی و گردشگری با حجم سرمایه گذاری یک و نیم همت، در محدوده‌ای به وسعت ۹۷۶ هکتار با ۱۶ هکتار مساحت تاسیساتی در کنار سد گلابر شهرستان ایجرود، طراحی و ساخته شده است.

این مجموعه گردشگری دارای ۴۰ واحد اقامتی با زیربنای سه هزار و ۲۰۰ متر مربع است. مساحت کل تاسیسات این مجموعه گردشگری نیز به ۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع می‌رسد.

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