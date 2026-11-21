به گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای احیا و ترویج حماسه‌های ملی و تقویت هویت فرهنگی در منطقه، نشست تخصصی به منظور تعیین مرکز شاهنامه‌خوانی سیستان و بلوچستان روز پنج شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۵ در محل استانداری برگزار شد.

در این نشست که با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استانداری، معاون توسعه و پشتیبانی استانداری، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان زابل، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل سیاسی و اجتماعی استانداری، مدیران کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و کانون پرورش فکری استان و سایر مدیران برگزار شد، ظرفیت‌های فرهنگی منطقه مورد واکاوی قرار گرفت.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان زابل، در این جلسه با تأکید بر جایگاه تاریخی منطقه، اظهار کرد: زابل و پهنه سیستان، سرزمین اسطوره‌ها و نام‌آوران تاریخ ایران است که پیوندی دیرینه با زبان پارسی و حماسه‌های فردوسی دارد. تجلی هنری داستان‌های دلاوری همچون رستم و سهراب توسط فرزندان سیستان، شکوه هویت ایرانی را به نمایش می‌گذارد.

علی ولایتی‌پور، در ادامه با اشاره به پیوند تاریخی میان میراث یعقوب لیث صفاری و حماسه‌های ملی، افزود: این هویت حماسی، چراغ راهی برای شناخت خود و ساختن آینده‌ای روشن برای نسل جوان است.

در پایان این نشست، با توافق اعضای حاضر، شهرستان زابل به عنوان مرکز اصلی شاهنامه‌خوانی استان سیستان و بلوچستان معرفی و مقرر شد پیگیری‌های لازم جهت تخصیص بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در آینده‌ای نزدیک با هدف تجهیز و راه‌اندازی این مرکز به انجام برسد.

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