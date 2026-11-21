به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در جلسه مشترک رئیس و اعضای کمیسیون‌ عمران و رئیس و اعضای کمیسیون معماری شورای اسلامی شهر قم، معاونت شهرسازی شهرداری قم و شهردار منطقه یک روز پنجشنبه ۲۸ آبان ماه جاری با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ موضوعاتی همچون بافت تاریخی، سامان‌دهی و مرمت بناهای تاریخی شهر قم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین پیرامون اجرای طرح‌های مشترک شهرداری قم با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم تبادل نظر انجام شد.

در این جلسه محمود مسگری، سخنگوی شورای اسلامی شهر و رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر؛ سیدمحمدحسین دهناد، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر؛ مصطفی ملایی، رئیس کمیسیون فرهنگی‌اجتماعی شورای اسلامی شهر؛ نرجس نیازمند، مجید اخوان و ماشاالله سعادتمند از اعضای شورای اسلامی شهر قم؛ محمد رمضانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم؛ حسین رضایی‌نسب، مدیر منطقه ۱ شهرداری قم و بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم حضور داشتند.

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