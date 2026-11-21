به گزارش میراث آریا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجابا تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور در روز شنبه ۳۰ آبان ماه اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین- کرج- تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، نیمه‌سنگین گزارش شده است.

او افزود: در محور شهریار- تهران نیز در اکثر مقاطع ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد. همچنین در آزادراه ساوه- تهران، محدوده احمدآباد مستوفی، شاهد ترافیک نیمه‌سنگین هستیم.

سرهنگ قلی‌نیا درباره شرایط جوی جاده‌های کشور نیز گفت: در برخی از محورهای استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی بارش پراکنده باران گزارش شده است که ضرورت رعایت احتیاط و توجه به لغزندگی سطح راه را افزایش می‌دهد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در ادامه از انسداد ۳ محور غیرشریانی خبر داد و گفت: محور هشتگرد- طالقان، محور پاوه- مریوان در محدوده گردنه تته و محور وازک- بلده همچنان مسدود هستند.

او در پایان به رانندگان توصیه کرد با توجه به ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای منتهی به تهران و بارش باران در برخی جاده‌ها، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، از ترمزگیری ناگهانی خودداری کنند و پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کنند.

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