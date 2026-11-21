به گزارش خبرنگار میراث آریا، ابوالفضل اسماعیلی اظهار کرد: آزمون جامع دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ هم‌زمان با سراسر کشور و با حضور ۳۰ فراگیر در بجنورد و با همکاری معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان خراسان شمالی برگزار شد.

معاون گردشگری خراسان شمالی افزود: این آزمون با هدف سنجش دانش تخصصی و ارزیابی میزان آمادگی فراگیران برای فعالیت حرفه‌ای در صنعت گردشگری، در رشته‌های مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری، راهنمایان گردشگری داخلی و فرهنگی و مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی برگزار شد.

اسماعیلی با اشاره به اهمیت توانمندسازی نیروی انسانی در توسعه صنعت گردشگری استان تصریح کرد: ارتقای سطح دانش و مهارت فعالان این حوزه از الزامات بهبود کیفیت خدمات گردشگری و افزایش رضایتمندی گردشگران است و برگزاری دوره‌ها و آزمون‌های تخصصی، نقش مؤثری در تحقق این هدف دارد.

او در پایان خاطرنشان کرد: به پذیرفته‌شدگان این آزمون، گواهینامه معتبر پایان دوره اعطا خواهد شد.

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