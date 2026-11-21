به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عاطفه شعبانی چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به مسائل و مشکلات پیش‌روی روز بازار صنایع‌دستی جویبار، گفت: در این جلسه موضوعات مرتبط با عرصه، داربست‌ها و هزینه‌های مربوط به آن مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون صنایع‌دستی مازندران، افزود: با توجه به اهمیت فراهم‌سازی شرایط مناسب برای فعالیت بازارهای صنایع‌دستی و حمایت از ظرفیت‌های عرضه و فروش محصولات هنرمندان، بررسی مشکلات زیرساختی و اجرایی این مجموعه در دستور کار قرار گرفت تا با تعامل و همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه رفع موانع و استمرار فعالیت روز بازار فراهم شود.

شعبانی بیان کرد: در این نشست مقرر شد رئیس اداره میراث‌فرهنگی جویبار با سرمایه‌گذار روز بازار به‌منظور بررسی شرایط و ادامه همکاری مذاکره کند. همچنین در خصوص مشکلات تردد و ورودی روز بازار، رایزنی و هماهنگی لازم با شهردار جویبار انجام شود تا مسائل مطرح‌شده در مسیر پیگیری و حل‌وفصل قرار گیرد.

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