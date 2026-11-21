به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هیئتی متشکل از مدیران مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به همراه هیئت ویژه‌ای از کشور ارمنستان روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه جاری با حضور در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، از بخش‌های آسیب‌دیده این بنای تاریخی در پی جنگ رمضان بازدید کردند.

در این بازدید، علیرضا رازقی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، هیئت بازدیدکننده را همراهی کرد و ضمن تشریح ابعاد خسارات وارده به بخش‌های مختلف مجموعه، توضیحات مبسوطی درباره پیشینه تاریخی، جایگاه فرهنگی و اهمیت جهانی این اثر ارزشمند ارائه داد.

رازقی در جریان این بازدید، با اشاره به اهمیت کاخ گلستان به‌عنوان یکی از آثار ثبت‌شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، بر جایگاه فراتر از مرزهای ملی این مجموعه تأکید کرد؛ میراثی که نه‌تنها بخشی مهم از تاریخ و هویت فرهنگی ایران، بلکه سرمایه‌ای ارزشمند برای میراث مشترک بشریت به شمار می‌رود.

بازدید هیئت ارمنی و مدیران مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه از بخش‌های آسیب‌دیده کاخ گلستان، فرصتی برای آشنایی نزدیک با پیامدهای جنگ بر میراث فرهنگی و توجه به ضرورت حفاظت از آثار تاریخی و تمدنی فراهم کرد.

کاخ گلستان به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های هنر، معماری و تاریخ ایران، از جمله میراث‌های ارزشمند جهانی است که حفاظت از آن، مسئولیتی فراتر از مرزهای جغرافیایی و متعلق به جامعه جهانی محسوب می‌شود.

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