به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی اسحاقی شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ گفت: آزمون جامع دوره‌های تخصصی گردشگری صبح جمعه ۲۹ آبان‌ماه با حضور ۲۵۶ شرکت‌کننده در استان برگزار شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به برگزاری این آزمون در رشته‌ها و دوره‌های تخصصی حوزه گردشگری اظهار کرد: این آزمون در دوره‌های مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری، راهنمای گردشگری فرهنگی، راهنمای گردشگری طبیعت‌گردی، راهنمای گردشگری داخلی، مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، کارشناس ارزیاب طرح تطبیق تأسیسات گردشگری و مدیر طرح تطبیق ضوابط تأسیسات گردشگری برگزار شد.

اسحاقی افزود: برگزاری این آزمون‌ها در راستای ارتقای دانش تخصصی، توانمندسازی نیروی انسانی و تقویت مهارت‌های حرفه‌ای فعالان و علاقه‌مندان به حوزه گردشگری انجام می‌شود و تربیت نیروهای متخصص و آموزش‌دیده، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و توسعه این صنعت در استان دارد.

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