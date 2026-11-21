به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحیده رخشانی روز شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: دومین نمایشگاه روستاآباد با حضور گسترده صنعتگران و تولیدکنندگان صنایع‌دستی از نقاط مختلف سیستان و بلوچستان در محل دائمی نمایشگاه‌های زاهدان برپا شده و مجموعه‌ای متنوع از تولیدات و آثار هنری بومی استان را در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده است.

معاون صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان افزود: حضور هنرمندان و صنعتگران از مناطق مختلف استان، جلوه‌ای از تنوع فرهنگی و غنای هنرهای سنتی سیستان و بلوچستان را به نمایش گذاشته و زمینه مناسبی برای معرفی مستقیم محصولات، توسعه بازار فروش، تعامل با مخاطبان و حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی فراهم کرده است.

او ادامه داد: این نمایشگاه فرصتی برای دیده‌شدن ظرفیت‌های هنری و اقتصادی استان، به‌ویژه هنرهای بومی و اصیل مناطق مختلف است و می‌تواند در رونق کسب‌وکارهای خرد، تقویت اقتصاد هنرمندان و ایجاد زمینه‌های جدید برای عرضه و فروش محصولات صنایع‌دستی نقش مؤثری داشته باشد.

رخشانی با دعوت از مردم، گردشگران و علاقه‌مندان به هنرهای سنتی برای بازدید از این نمایشگاه گفت: دومین نمایشگاه روستا آباد به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) استان سیستان و بلوچستان برپا شده و تا سوم آذرماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در محل دائمی نمایشگاه‌های زاهدان میزبان بازدیدکنندگان است.

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